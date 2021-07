Aumentan casos de covid-19 en los Juegos Olímpicos

El covid volvió a tomar todo el protagonismo en los Juegos Olímpicos de

Tokio-2020. Este domingo sacó a dos de sus estrellas, los dos golfistas, el español Jon Rahm y el estadounidense Bryson DeChambeau. Y las cifras de contagios van en aumento.

(Le puede interesar: Luis Javier Mosquera: ‘disfruten porque han sido tiempos difíciles’)



Este domingo se confirmaron por parte del Comité Organizador diez nuevos casos de coronavirus, que elevan a 132 los contagios relacionados con los Juegos.



El balance no incluye al golfista Jon Rahm, número uno del mundo, quien no podrá disputar el torneo olímpico en Tokio-2020 tras dar positivo en covid-19, al igual que tampoco podrá su competidor, el estadounidense Bryson DeChambeau, por la misma razón.



El positivo de Rahm, una de las más firmes opciones de medalla para España, fue "detectado al someterse a una tercera prueba PCR consecutiva obligatoria para todos aquellos que hayan estado recientemente en el Reino Unido", afirmó este domingo el Comité Olímpico Español (COE) en un comunicado.



Entre los últimos casos también está el del remero holandés Finn Florijn, que no pido seguir en competencias.



El virus también ha golpeado a la delegación española de hockey sobre hierba, en la que dio positivo un integrante del cuerpo técnico de la selección. Tras dar positivo en un control de saliva, "se le ha realizado una prueba PCR, que ha confirmado el resultado adverso. Este miembro del staff se encuentra aislado y en cuarentena", informó este domingo el COE.



El viernes, la delegación española en Tokio había informado de la infección de un masajista del equipo ciclista, que, no obstante, pudo disputar la prueba la ruta del sábado.





DEPORTES Y AFP

