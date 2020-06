Comité Paralímpico no comparte anuncio del Ministerio del Deporte

El Comité Paralímpico Colombiano se pronunció sobre la directriz del Ministerio del Deporte, en cuanto a la decisión de los entrenamientos de varios atletas de alto rendimiento desde este lunes.

El Comité dice no comparte el anuncio del Ministerio, toda vez que esta determinación no obedece al “PROTOCOLO DE PROGRESIÓN A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL SISTEMA PARALÍMPICO EN COLOMBIA, propuesto y diseñado entre el COMITÉ PARALÍMPICO COLOMBIANO y el MINISTERIO DEL DEPORTE, el cual fue enviado para aprobación al MINISTERIO DE SALUD, en donde la reactivación de los deportes del Sistema Paralímpico dependerá de los riesgos y fases establecidos en dicho Protocolo, los cuales son diferentes a los del Sistema Olímpico dadas las características particulares de nuestros Para atletas”, dice el comunicado.



Y agrega: “De igual manera se permite informar que NO HAY UNA FECHA ESTIPULADA DE REACTIVACIÓN DE ENTRENAMIENTO EN CAMPO, y que esta decisión dependerá del comportamiento de la curva del Coronavirus en Colombia”.



Por lo anterior, dice que los Para atletas de todo el territorio nacional NO reactivarán sus prácticas deportivas en campo a partir el 1 de junio de 2020. Además, recomienda “a los diferentes actores del Sistema Paralímpico ABSTENERSE de salir a realizar prácticas deportivas en campo hasta que se apruebe y se acuerde el Protocolo propuesto para nuestro Sistema por parte del MINISTERIO DE SALUD de manera oficial, en aras de proteger y conservar la salud e integridad física de los Para Atletas, entrenadores y demás personal que interviene en los procesos deportivos”, informó.



