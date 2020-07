Ultimátum del comité organizador de los Olímpicos si no hay vacuna 

El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, Yoshiro Mori, advirtió que el tema de la pandemia del nuevo coronavirus sigue como está y no mejora los las justas no se podrán realizar.

“Si esta clase de situación continúa, ¿es posible celebrar los Juegos?”, afirmó Mori en una entrevista con el canal NHK.



“Sería demasiado para nosotros responder a estas preguntas hipotéticas. No creo que esta situación dure otro año. Si la situación actual continúa, no podríamos”, dijo Mori.



“El que los Juegos Olímpicos puedan hacerse o no depende de si la humanidad puede derrotar al coronavirus. En concreto, desarrollar una vacuna o fármaco es lo primero", aseguró.



