COI tomó decisiones importantes sobre los Juegos Olímpicos de Tokio

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán, Thomas Bach, señaló que la organización de los Juegos de Tokio sigue adelante, mirando de cerca la pandemia, pero que la entidad no ha pensado en nada distinto a realizarlos este año.

"No estamos perdiendo tiempo ni energías en especulaciones, estamos concentrados en los Juegos y en la ceremonia de inauguración el próximo 27 de julio. Nuestra tarea es organizar los Juegos Olímpicos, no cancelarlos", señaló el dirigente.



Y agregó: "Nadie puede predecir lo que podría suceder en el escenario actual. Todos estamos comprometidos a celebrar el evento según lo planeado y hay que aprender todos los días. Las especulaciones lanzadas son negativas y dificultan a los atletas en sus preparativos".



Bach, dijo que el mundo del olimpismo está comprometido con la causa, que la organización de los Juegos de Tokio sigue trabajando y que se sabe que la organización de las justas es completa.



"Los 206 Comités Olímpicos Nacionales, los representantes de los atletas están detrás de estos Juegos Olímpicos, el mismo compromiso que vemos en el lado japonés. La organización de unos Juegos Olímpicos es extremadamente compleja y esto se multiplica a la hora de organizar unos Juegos pospuestos bajo las condiciones de una pandemia. No hay un plan para esto", declaró.



El Presidente del COI indicó que todas las especulaciones perjudican a los Juegos y a los deportistas que se siguen preparando.



"Hay muchas especulaciones alrededor de Tokyo, las cuales están lastimando a los atletas. Hay especulaciones sobre la cancelación, un Plan B, sobre todo. Algunos incluso hacen la propuesta de posponer al año 2032. Dile esto a un atleta que se está preparando ahora a ver", señaló.



Bach dijo que se trabajaba en busca de soluciones a los problemas sobre el tema de la covid-19 y las opciones de evitar conglomerados.



"Tenemos que poner contramedidas para múltiples escenarios juntos. En este momento es demasiado pronto para decir en detalle cuál de las muchas contramedidas covid-19 serán las apropiadas en el momento de los Juegos. Hay que decirles a los atletas y al público que sean pacientes", precisó.



El Presidente del COI tocó el tema de la opción de que los atletas sean vacunados contra la covid-19 para poder ir a los Juegos, pero indicó que no se va a obligar a nadie.



"Tenemos que enfrentarnos a la realidad. La realidad es que depende de cada gobierno decidir sobre el acceso a la vacunación", aseguró.



Y aclaró: "Dejamos en claro que no estamos en favor de que los atletas sean vacunados primero. Se debe vacunar a las personas que están más en riesgo y que mantienen a nuestra sociedad con vida".



Al tiempo que reiteraba que la cuestión nunca ha sido si habrá Juegos en julio, sino "cómo serán", el presidente del Comité Olímpico Internacional tuvo que anunciar una concesión: la Sesión que el ente iba a celebrar de manera presencial en Atenas en marzo tendrá que ser telemática, ante las dificultades impuestas por la crisis sanitaria.



