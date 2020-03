Opinión del Comité Olímpico Colombiano, tras confirmación de Olímpicos

Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), indicó que comparte la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI ) de mantener la fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, del 24 de julio al 9 de agosto próximo.

"Todos los comités de América, de habla hispana estamos de acuerdo con mantener la fecha de los Juegos Olímpicos como está programada. Desde luego bajo el entendido para que para ese entonces esté totalmente controlado el virus y no se exponga para nada la salud de los atletas", señaló Baltazar Medina.



Le puede interesar: (¡Alerta! Por ahora, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 siguen en pie)





Y agregó: "Ha sido importante la decisión del COI de revisar la primera semana de abril con las distintas confederaciones internacionales la clasificación de los deportes que todavía tienen pendientes cupos, bien sea reagendado las fechas de los eventos o utilizando los cupos faltantes los escalafones de cada federación o los resultados de algunos eventos continentales", precisó el dirigente colombiano.



Y agregó: "Lo más importante para nosotros es que no se afecten los intereses de ninguno de los países en loo que tiene que ver con sus expectativas al número de atletas para Tokio 2020".



Medina invitó a los deportistas a que no bajen de guardia, deben seguirse preparando en medio de esta contingencia para mantener la forma física-





Deportes