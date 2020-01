Colombia le ganó a Perú y va por el cupo Olímpico contra Argentina

La Selección Colombia de Voleibol femenina venció 3-0 al equipo de Perú y este jueves disputará con Argentina el cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el torneo clasificatorio que se lleva a cabo en Bogotá.



El primer set se complicó al final. El sexteto local comenzó el partido animado, con el objetivo de que no fuera sorprendido como le pasó con Venezuela en el primer partido del torneo.

Margarita Martínez fue clave en el andamiaje de las colombianas, fue la jugadora más efectiva con siete puntos en este primer período que dominó el equipo del DT, Antonio Rizola, 25-23. Amanda Coneo obtuvo cuatro unidades. Por las peruanas se destacó Maricarmen Guerrero, que sumó cuatro unidades, en un tiempo que duró 30 minutos.



La segunda parte fue mucho mejor para el sexteto colombiano. Las jugadoras se vieron más sueltas y el haber ganado el primer lance les dio confianza. Rizola, cada vez más, les pidió tranquilidad, hacer el juego que saben hacer para encaramarse en el marcador.

Las incas se vinieron abajo. No tuvieron tiempo para recuperarse y se vieron inferior a sus rivales, que solo hicieron su trabajo. La primera línea de la defensa, el bloqueo, estuvo sensacional, y el respaldo, atrás, fue el ideal para obtener la ventaja en el segundo set.



Muy rápido Colombia se fue arriba. El 13-5 era contundente y la idea era mantener el ritmo, no bajar los brazos y anotar para terminar rápido el tiempo. Tan solo transcurrían 15 minutos.



Las visitantes reaccionaron, pero no les alcanzó y terminaron perdiendo 25-12, un 2-0 que dejaba la victoria servida en bandeja de plata. Coneo, con siete puntos, la más efectiva.



Y en el último set, pues las colombianas no tuvieron problemas y liquidaron el juego 25-12, para citarse este jueves con Argentina en busca de la casilla a Tokio 2020.



