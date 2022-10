Con 79 oros, 78 platas y 98 bronces, Colombia quedó de segunda en la tabla de preseas de los Juegos Suramericanos de Asunción, Paraguay, que dominó Brasil.

Los campeones lograron un botín de 133 oros, 100 platas y 86 bronces, mientras que el tercer escalón del podio en el medallero general fue para Argentina, que conquistó 58 oros, 65 platas y 74 bronces, sacando una amplia diferencia sobre Chile, que fue cuarto con 38 medallas de oro.



De los 15 países en competencia, sólo Surinam se despidió sin ganar al menos una medalla, mientras que Bolivia, Guyana y Curazao no entonaron sus himnos en Paraguay, porque no ganaron medallas de oro. Colombia se afianzó como potencia deportiva continental al estar por cuarta edición de manera consecutiva entre los dos mejores países.



En Medellín 2010 Colombia fue campeón, en Santiago 2014 ocupó el segundo lugar, en Cochabamba 2018 volvió a festejar el primer lugar y ahora regresa a la segunda posición, en una disputa con Brasil desde que Argentina ganó su última versión en Buenos Aires 2006.

El conteo



En la jornada de este sábado 15 de octubre, Colombia conquistó siete medallas de oro, dos de plata y ocho de bronce, en disciplinas como atletismo, ciclismo de pista, tenis, squash, baloncesto y polo acuático.



Colombia ganó medallas en 43 disciplinas deportivas, 23 de ellas con oros, para un total de 255 preseas. Las 79 medallas de oro de Colombia representan el 20 por ciento de las preseas doradas entregadas en Asunción, mientras que Brasil ganó el 32.9 por ciento de las medallas de oro, lo que significa que entre los dos países ganaron el 52.9 por ciento de los oros disputados.

Lina Hernández. Foto: Prensa COC



En el total de la medallería, los Juegos entregaron 1.303 medallas de las que Colombia ganó 255, lo que traduce el mismo 20 por ciento del total del medallero, en tanto que Brasil conquistó el 24.5 por ciento, bajando la proporción de medallas totales frente a las de oro.

Las figuras

La multimedallista colombiana fue la ciclista Lina Marcela Hernández, quien en el ciclismo en las modalidades de ruta y pista sumó tres medallas de oro y dos de plata. Marcela venía de ser también la multimedallista colombiana en los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021.



Junto a Lina Marcela, por Colombia también ganaron tres medallas de oro los clavadistas Viviana Uribe y Luis Felipe Uribe, la arquera Sara López y la squashista Laura Tovar. Marcela saca la diferencia sobre los demás por las dos medallas de plata.



Entre las medallas importantes de nuestro país, aparecen las medallistas olímpicas Ingrit Valencia y Mariana Pajón, así como el oro de Jossimar Calvo, quien regresó al ciclo olímpico después de cuatro años de ausencia, con una medalla de oro.



Los campeones mundiales de patinaje de velocidad también se destacan en el listado de figuras, como Fabriana Arias, Gabriela Rueda, Andrés Jiménez y Jacobo Mantilla.



En el patinaje artístico, Brayan Carreño brilló en su debut en el ciclo olímpico, mientras que Jorge Enríquez en arquería y Alejandro Rodríguez en canotaje vencieron a medallistas olímpicos vigentes de Brasil y la Selección Colombia Femenina de Baloncesto ganó el único oro de deportes de conjunto para nuestro país.

Por deportes

El ciclismo fue el deporte que más medallas le entregó a Colombia en Asunción 2022, porque sumando las modalidades de pista, ruta, BMX Racing, BMX freestyke y MTB, conquistaron 12 medallas de oro, 10 de plata y cuatro bronces.



El patinaje fue el segundo deporte con mayor aporte de medallas, gracias a la velocidad, el artístico y el skateboarding. En total ganaron 10 oros, seis platas y cuatro bronces, mientras que el tercer lugar del podio lo ocupó el atletismo con ocho oros, siete platas y nueve bronces.



Colombia se coronó campeón de 11 disciplinas deportivas. Los títulos llegaron en natación clavados, baloncesto, ciclismo BMX Racing, ciclismo de pista, esgrima, levantamiento de pesas, patinaje artístico, patinaje de velocidad, squash, tenis y arquería.

Mariana Pajón. Foto: Prensa COC



Así Colombia cierra una gran participación en los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022, que marcan el inicio de un recambio generacional en el país, con jóvenes que se consolidan en el alto rendimiento para el camino de los Juegos Olímpicos de París 2024 y Los Ángeles 2028.



Deportes