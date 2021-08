Sandra Lorena, quinta medalla de Colombia en Olímpicos de Tokio

Colombia tuvo una excelente jornada en los Juegos Olímpicos de Tokio, que están a dos días de clausurarse. La quinta presea de la delegación.

Sandra Lorena Arenas fue medalla de plata en los 20 km de la marcha damas, carrera que se llevó a cabo en Sapporo.



En los primeros kilómetros, Arenas y Sandra Galvis, las dos colombianas en carrera, se mantuvieron en el grupo, en el que también estaban las grandes favoritas al medallero.



En el km 8 Galvis se quedó, el ritmo fue muy fuerte y el grupo comenzó a seleccionarse. Arenas se mantuvo en ese lote que comandaban las atletas chinas.



La italiana Antonella Palmisano y las chinas Jiayu Yang y Hong Liu, al lado de la colombiana, eran las que mejores posiciones mantenían en el grupo puntero, que cada vez se hacía más pequeño.



La última parte fue clave, la italiana atacó, pero nadie le pudo seguir el paso. Arenas luchó la plata con la brasileña Erica Sena, quien a falta de poco de la meta fue penalizada y le dejó el cambio abierto a la colombiana para ganar la medalla.

Sandra brilló en los 20 km de marcha. Foto: EFE

Sandra Lorena fue 31 en las justas de Londres 2012 y 32 en Río de Janeiro, y llegaba con serias aspiraciones a los Juegos.



Nació el 17 de septiembre de 1993 en Pereira y el deporte siempre fue su camino. Los ciclos olímpicos han sido lo suyo.



En este último, la representante nacional en los 20 km damas logró el oro en los Juegos Bolivarianos del 2017 y ganó la competencia en los pasados Juegos Panamericanos de Lima, con una buena diferencia sobre la medalla de plata.



En Doha, lesionada y todo, logró esa casilla en el 2019, y eso le da la opción de soñar con el podio. Viene de ganar el nacional de República Checa y fue la campeona en Gran Premio Internacional de Marcha Atlética, Cantones de La Coruña, en junio pasado.



“Desde que iniciamos tuve susto. Hace rato no sentía eso. Le pedí a Dios que me diera fortaleza y sabiduría, mucha fuerza. Hubo peligros, en una casi me caigo, tuve sensaciones de vómito, pero tuve mucha tranquilidad”, dijo la medallista, la cuarta de Colombia en estos Juegos.



En los 50...



José Montaña fue el mejor andarín colombiano en la prueba de los 50 kilómetros de la marcha de los Juegos Olímpicos, que se disputó en Sapporo, al llegar en la casilla 11 a 3 min 42 s del campeón, el polaco Dawid Tomala.

José Montaña. Foto: Prensa COC





La medalla de plata fue parta el alemán Jonathan Hilbert, quien llegó a 36 s, y el bronce se lo ganó el canadiense Evan Dunfee, quien cruzó la meta 56 segundos después.



En la primera parte de la competencia se destacó Diego Pinzón, quien estuvo en el grupo principal hasta faltando 10 kilómetros para el final.



Pinzón llegó a la meta en el puesto 18 a 7 min 46 s, mientras que su compatriota Jorge Ruiz fue 13 a 5 min 22 s.



El relevo colombiano 4x400 no clasificó a la final de la prueba en los Juegos.



La cuarteta colombiana estuvo en la segunda serie semifinal al lado de India, Jamaica, Francia, Bélgica, Japón, Polonia y Sudáfrica. Partieron en el segundo carril.



Jhon Alejandro Perlaza fue el que arrancó la competencia, el segundo turno fue para Diego Palomeque, el tercero, Raúl Mena y el que remató la competencia fue Jhon Solís.



El que sí clasificó a la semifinal de la plataforma de 10 metros fue Sebastián Villa, con 407,30 puntos. La segunda serie será este viernes en la noche, hora colombiana y s pasa a la final será el sábado a la una de la mañana.



La estadounidense Nelly Korda sigue firme en el Kasumigasaki Country Club y se mantiene firmemente instalada en el liderato del torneo femenino de golf de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuya cuarta y última jornada afrontará con tres golpes de ventaja sobre la sorprendente jugadora india Aditi Ashok.



María José Uribe, en su tercer recorrido, hizo su mejor ronda del torneo, 70 golpes (-1). Acumula 220 (+7) en las tres jornadas.



