Juegos Olímpicos: Colombia no se levanta de la pérdida de Yuberjen

La delegación colombiana no tuvo una buena jornada en los Juegos Olímpicos de Tokio, que entran en la recta final.

Yuberjen Martínez perdió en su tercera salida en los Juegos Olímpicos de Tokio, tras caer al contra el local Ryomei Tanaka, en la categoría de los 52 kilos.



Los primeros minutos fueron palo a palo en corto. Comenzó golpeando Tanaka, pero después del primer minuto del primer asalto se montó Yuber y sacudió el rostro del japonés. Asalto para Colombia: 4-1. El local presentaba una herida.



Tanaka peleó de media distancia hacia afuera, pero Yuberjen lo obligó a pelear adentro. En el último minuto del combate, Yuber se movió y boxeó, pero los jueces vieron ganador al japonés 3-2.



Al final, una discutida decisión que dio ganador al local, que salió muy golpeado, cansado y ni siquiera celebró la victoria, aunque se discutió la decisión de los jueces, la misma que fue considerada como localista.



“No nos salieron las cosas. Claro, me sentí ganador, conecté los mejores golpes. No sé qué vieron los jueces. Perdimos, luego de haber ganado los otros combates. Esto no se acaba”, señaló el púgil.



Por otra parte, Lucelly Murillo no alcanzó a clasificar a la final de lanzamiento de jabalina en el atletismo.



La vallecaucana logró su mejor registro en su segundo intento haciendo una distancia de 54,98 metros, lo que todavía la debajo muy lejos de los puestos de clasificación para disputar una medalla olímpica.



Infortunadamente, su tercer lanzamiento fue nulo y ahí se acabaron sus esperanzas de clasificar con el segundo intento como su mejor registro en la jornada.



Daniel Restrepo y Sebastián Morales no pasaron a la final de la prueba del trampolín de tres metros de los clavados. Restrepo ocupó el puesto 17 con un puntajes de 329,30, mientras que Morales fue 18 con 324,95.

Daniel Restrepo Foto: EFE

Julián Horta hizo su debut en los Juegos en la categoría de 67 kilos de la lucha grecorromana ante el iraní Mohammadreza Geraei.



A pesar de sus esfuerzos, el joven de 21 años tuvo una discreta participación, quedó eliminado en la primera ronda del certamen en esta disciplina (octavos de final) y se despide así de Tokio 2020.



Aunque en un inicio se vio tratando de defenderse, la experiencia del iraní en grandes competencias jugó a su favor y dejó el primer periodo 0-7 contra el colombiano.



Esto le permitió al asiático llegar al segundo periodo del combate con mayor comodidad y pudiendo conseguir el octavo punto para llevarse el encuentro de manera anticipada por superioridad técnica puesto que Horta no pudo sacar un punto.



Y en el nado sincronizado, la pareja de Mónica Arango y Estefanía Álvarez no clasificaron a la final de rutina técnica. Esn la semifinal ocuparon la casilla 18 entre 21 con un puntaje de 164,0193.





