Colombia: Zambrano, Restrepo Y Morales sacaron la cara

La delegación colombiana sigue buscando mejores resultados en los Juegos Olímpicos de Tokio y el atleta Anthony Zambrano y los clavadistas Daniel Restrepo y Sebastián Morales tuvieron buenas jornadas.

Poco a poco Zambrano se acerca su objetivo en los 400 metros del atletismo por que hizo el velocista guajiro en la mañana de este lunes en Colombia, noche en Tokio en la

semifinal es sensacional.



El colombiano entró de segundo en la serie de clasificación previa a la final, con tiempo de 43,93 segundos, guarismo con el que batió dos marcas de un solo envión.



Zambrano bajó su propio récord nacional que estaba en su poder con 44,15 s, registro logrado en el Mundial de Doha del 2019, cuando logró la medalla de plata.



Ese mismo tiempo era el récord suramericano para la competencia y esta vez en la semifinal en Tokio también lo superó.



Por otra parte, Daniel Restrepo y Sebastián Molares clasificaron a la semifinal de la prueba del trampolín de 3 metros, en las competencias de los clavados.



Restrepo y Morales tuvieron la opción de buscar el paso a la siguiente ronda, luego de lograr con éxito el puntaje necesario durante las seis salidas al agua.



Restrepo logró su casilla con 411,50 puntos, mientras que su compatriota consiguió la casilla con 400 unidades.

Daniel Restrepo. Foto: EFE



Melissa González fue sexta en la semifinal de los 400 m con vallas del atletismo con tiempo de 57,47 s y quedó por fuera de la final y su participación de los Olímpicos terminó.



“No fue un buen día. La lluvia me afectó y no estuve bien. Estoy orgullosa de representar al país, he sentido el cariño. De Tokio me llevo el récor nacional”, señaló.



Mónica Arango y Estefanía Álvarez ocuparon el puesto 19, luego de la eliminatoria de rutina libre en el nado sincronizado.



Las representantes colombianas obtuvieron una calificación de 81.9667 puntos. En ejecución obtuvieron 24.700, en impresión artística lograron un 32.6667 y en dificultad, 24.6000.



Bernardo Tobar Jr., que había debutado el sábado último en Tokio 2020, quedó eliminado este domingo de la competencia de tiro deportivo después de quedar en la plaza 26 en la segunda ronda de su categoría.



El vallecaucano acumuló 546 puntos, lo que no fue suficiente para seguir avanzando en el concurso Olímpico. La categoría era liderada por el francés Clement Bessaguet con 297 puntos.



