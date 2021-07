A Colombia se le descuadra la caja en los Juegos Olímpicos

La colombiana Mercedes Isabel Pérez quedó de cuarta en la categoría de los 64 kilos del levantamiento de pesas de los Juegos Olímpicos de Tokio, con un total de 227 kilos. El oro fue para Canadá con Maude Charron, con 236 y el bronce para la italiana Giordia Bordignon, que levantó 232.

Pérez era una de esas medalla que se llaman como ‘fijas’, aunque es difícil colgar metales y entregar trofeos antes de la competencia, la pesista samaria tuvo la oportunidad y no la aprovechó.



Su arranque, en el que no es fuerte, no fue bueno, pero esperaba recuperarse en envión, pero tampoco. Falló en el primer y tercer intento y quedó con 101 kilos. En los Juegos Panamericanos de Lima alzó 105 kilos.



El segundo movimiento era su fuerte, pero esta vez no tuvo todo a su favor. Levantó 126 kilos en el primer intento y falló en los dos siguientes al tratar de dejar la palanqueta en 131 kilogramos. El Lima logró el oro al alzar 130 kilos.



Era la tercera vez que Mercedes Pérez estaba en unos Juegos Olímpicos. Fue octava en las justas de Pekín y cuarta en Río de Janeiro, lo que le dio la energía para seguir peleando.



Tokio eran los Juegos de su consagración. Sin embargo, volvió a quedar en la cuarta casilla, dejando atrás las aspiraciones de convertirse en medallista olímpica.



Ahora, la delegación colombiana queda en manos de salvar la participación en Tokio de otro pesista, Brayan Rodallegas, que irá en 81 kilos.



De igual manera, el boxeo con Yuberjen Martínez e Íngrit Valencia siguen en el camino. Y a ellos se une Jenny Arias, quien este martes podría ganar su combate y asegurar el bronce y con opción de pelear el oro.



Arias, si es medalla, entraría a nivelar las cargas frente al caso de Pérez.



Sigue en pie la opción de la pareja de dobles del tenis integrada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que también esta noche del martes, hora colombiana, irá en busca de superar los cuartos de final.



Caterine Ibargüen en el salto triple, Mariana Pajón en el BMX, y los marchistas Éider Arévalo y Sandra Arenas, los dos en la competencia de los 20 kilómetros, pueden ir por metales. Las dos primeras no tienen el mismo nivel de años anteriores.



Lo cierto es que el cuarto lugar de Pérez en las pesas descuadra la caja de la delegación colombiana.



DEPORTES