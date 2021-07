A Colombia se le descuadra la caja en los Juegos Olímpicos

Al revés de Mercedes Isabel Pérez, quien quedó de cuarta en la categoría de los 64 kilos del levantamiento de pesas de los Juegos Olímpicos de Tokio, con un total de 227 kilos, se unió la derrota de los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, dupla que fue eliminada del torneo de tenis de las justas olímpicas. Esas dos participaciones estaban dentro de las cuentas de medallas para la delegación nacional.



(Le puede interesar: Yeni Arias, destrozada, lamenta no poder pagar operación de su papá)

En pesas, el oro fue para Canadá con Maude Charron, con 236, y el bronce, para la italiana Giorgia Bordignon, que levantó 232.



Pérez era una de esas medallas que se llaman como ‘fijas’, aunque es difícil colgar metales y entregar trofeos antes de la competencia. La pesista samaria tuvo la oportunidad y no la aprovechó.



Le puede interesar: (La frustración y el llanto de Mercedes Pérez en Tokio 2020)



Su arranque, en el que no es fuerte, no fue bueno, pero esperaba recuperarse en envión, pero tampoco. Falló en el primer y tercer intento y quedó con 101 kilos. En los Juegos Panamericanos de Lima alzó 105 kilos.



El segundo movimiento era su fuerte, pero esta vez no tuvo todo a su favor. Levantó 126 kilos en el primer intento y falló en los dos siguientes al tratar de dejar la palanqueta en 131 kilogramos.



Era la tercera vez que Mercedes Pérez estaba en unos Juegos Olímpicos. Fue octava en las justas de Pekín y cuarta en Río de Janeiro, lo que le dio la energía para seguir peleando.



(Además lea: Así va la tabla de medallas en Tokio 2020)



En tenis, Cabal y Farah, tras perder contra los neozelandeses Marcus Daniell y Michael Venus por 6-3, 3-6 y 10-7, fueron despachados de Tokio.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, a cuartos de final. Foto: Prensa COC

"Muy apretado, los cuatro jugamos bien y por eso fue un buen partido y cuando se definen en ‘supertiebreak’ es al que más le salgan las cosas en su momento y no fue a nuestro favor…", dijo Farah a 'Caracol Sports'.



Por su parte, la boxeadora Yeni Arias perdió este martes la posibilidad de asegurar al menos una medalla de bronce para Colombia, al perder su segundo combate contra la filipina Nesthy Petecio, en la categoría pluma femenina del boxeo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esta presea no era de las fijas, pero sí había ilusión luego de su victorioso debut​.



Ahora, para salvar la participación en Tokio, la delegación colombiana queda en manos de otro pesista, Brayan Rodallegas, que irá en 81 kilos.

Más opciones

De igual manera, en el boxeo, Yuberjen Martínez e Íngrit Valencia siguen en el camino. Los dos medallistas colombianos en Tokio 2016 (plata y bronce, respectivamente) se ilusionan con repetir. Mientras que Ceiber Ávila avanzó a cuartos de final. Rigoberto Urán, que no estaba en el presupuesto de medalla, ganó su segundo diploma olímpico, al termina octavo en la prueba contrarreloj.



(No deje de leer: Juan Sebastián Muñoz, listo para vivir su sueño en Tokio)



Caterine Ibargüen en el salto triple, Mariana Pajón en el BMX y los marchistas Éider Arévalo y Sandra Arenas, los dos en la competencia de los 20 kilómetros, pueden ir por metales. Las dos primeras no tienen el mismo nivel de años anteriores.



Lo cierto es que el cuarto lugar de Pérez en las pesas descuadra la caja de la delegación colombiana.



Le puede interesar: (Mercedes Pérez, por fuera de las medallas en los Juegos Olímpicos)

Lo invitamos también a leer:

- Rigo tuvo espectacular contrarreloj y ganó otro diploma olímpico



- Juegos Olímpicos: ¿por qué el patinaje no está incluido?



- Prográmese: hora y canal para ver a los colombianos en los Olímpicos



DEPORTES