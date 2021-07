Colombia: estas son otras opciones de medalla en Tokio

La delegación colombiana llegó con mucha expectativa a los Juegos Olímpicos de Tokio y aunque los resultados no se habían dado, pues la plata de Mariana Pajón y el bronce de Carlos Ramírez en el BMX ayudan a suavizar el ‘ambiente’ en cuanto a este tema.

Luis Javier Mosquera había entregado la primera plata en las pesas, pero se perdió la opción de un metal más en este deporte con Mercedes Pérez y los doblistas, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, también quedaron por fuera de la opción de podio.



Ya con las cuentas claras, pues hay que decir que las expectativas bajan. La primera semana de competencia era clave para Colombia y se han conseguido estos dividendos.



Sin embargo, hay opciones en el atletismo con Anthony Zambrano en los 400 metros planos. Desde antes de los Juegos esta es la medalla ‘fija’ para Colombia, por el palmarés del atleta.



Zambrano también hará parte en la posta 4x400 de los hombres, que podría dar algún metal, pero ese no es tan claro.



Las pesas tiene un cartucho por quemar: Brayan Rodallegas en la categoría de los 81 kilos. El pupilo de María Isabel Urrutia no la tiene fácil, pero puede luchar por el bronce.



Los 20 km de la marcha tienen la esperanza con Sandra Arenas y Éider Arévalo, aunque la competencia será dura, difícil y bien reñida, pero ambos tienen el cartel para subirse al podio.



El boxeo tiene tres vivos: Íngrit Valencia, Yuberjen Martínez y Céiber Ávila, los mismos que llegaron a instancias definitivas hace cinco años en Río de Janeiro.



Caterine Ibargüen clasificó en el último intento, con un 14 m 37 cen, a la final del saltro triple y no se puede descartar, aunque su presente no es bueno.



Con los tres se pueden conseguir resultados favorables en una delegación colombiana que espera no pasar desapercibida en la tabla de metales.



DEPORTES