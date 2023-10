Gran día para Colombia en los Panamericanos: cuatro oros

La boxeadora colombiana Jenny Arias le dio a Colombia este viernes su séptima medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Es la primera presea dorada de la subcampeona mundial en las justas.

Arias venció, en la categoría gallo, a la brasileña Tatiana de Jesús, quien venía de vencer en semifinales, por puntos, a la chilena Denisse Bravo.



La colombiana superó un comienzo en el que la brasileña la estaba superando para, finalmente, colgarse el oro en una decisión dividida, 3-2.



"Los jueces no pudieron conmigo. me vi abajo en los dos primeros asaltos, pero en el último me tuve que esforzar y sacarlo adelante", dijo Arias. "Este es un paso más y me toca prepararme bien para los Olímpicos. Bajar a los 54 kilos fue una excelente idea y se lo debo al cuerpo técnico", agregó.



Sobre el combate en el que ganó el oro, Arias relató: "El profe Rafael (Iznaga) me dijo que veníamos abajo y que teníamos que marcar golpes claros, que tirara, diera un paso atrás y volviera a contragolpear. No salí desesperada, sino a buscar marcar los golpes que necesitaba".

En este ciclo olímpico, Arias había ganado también oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en los Bolivarianos, mientras que en los Suramericanos se quedó con la medalla de plata.



Ya con su paso a la final, Arias se aseguró un cupo olímpico para París-2024, en la que será su segunda participación después de competir en Tokio-2020.

En las otras finales que tuvo el boxeo colombiano este viernes, Angie Paola Valdés perdió el combate por la medalla de oro contra la brasileña Beatriz Ferreira, en la categoría de los 60 kg.



Valdés tuvo un buen comienzo de combate y se mostró superior en el primer asalto, pero luego, en el segundo, Ferreira le dio dos golpes que obligaron al árbitro a hacer conteo de protección.



En su desespero por remontar, la colombiana se vio imprecisa y no pudo revertir el resultado de la pelea, que repite lo sucedido en el Mundial, en el que Valdés logró plata tras perder contra la misma rival.



Ya por la tarde, Valeria Arboleda se quedó con otra medalla de plata, en la categoría de los 57 kg, al perder por decisión 5-0 ante la brasileña Jucielén Cerqueira.

El ciclismo aporta oros

Con un emocionante sprint final, Colombia venció este viernes la prueba de madison femenino y se colgó el segundo oro en ciclismo en pista de los Juegos Panamericanos de Santiago-2023.



Aunque México lideró buena parte de las 120 vueltas, recorridas en el Velódromo del Parque Peñalolén, la pareja integrada por Lina Rojas y Lina Hernández confirmó la remontada en el último giro para sumar 46 puntos en la prueba de resistencia.

El equipo mexicano, conformado por Yarely Salazar y Antonieta Gaxiola, se quedó con la plata al alcanzar 42 unidades y reclamó la victoria incluso una vez terminada la competencia, debido a una supuesta infracción de las cafeteras en un relevo.



Estados Unidos, con 30 puntos, obtuvo un bronce valeroso, pues sus planes se vieron estropeados en la vuelta 28, cuando una de sus corredoras, Chloe Patrick, se vio involucrada en una caída con la canadiense Ngaire Barraclough.



El tropiezo forzó el retiro de Canadá, frente a la imposibilidad de Barraclough de continuar, pero Patrick regresó a la pista y consiguió, junto a Colleen Gulick, el segundo metal para su delegación.



La ciclista Martha Bayona se convirtió en la primera integrante de la delegación colombiana en repetir medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.



Bayona se impuso este viernes en la prueba de velocidad, al derrotar en la final a la mexicana Yuli Verdugo. La colombiana perdió el primer heat, pero una reclamación hizo que le quitaran la victoria a su rival, luego se impuso en el segundo y logró una victoria importantísima.



Además, Kevin Quintero se colgó la presea dorada en el keirin.





Con AFP

