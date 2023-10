Colombia logró una plata y cuatro bronces más en los Juegos Panamericanos

La delegación colombiana consiguió una medalla de plata y cuatro de bronce en la jornada de este viernes en los Juegos Panamericanos de Santiago.

El segundo puesto fue para Lina Hernández, quien con 121 puntos logró la presea de plata en la competencia del omnium del ciclismo de pista.



(Jenny: la historia de la boxeadora colombiana que noqueó al alcohol y las drogas)

(La Selección Colombia 'se rajó' en el ranking Fifa: así terminó con la actualización)



Hernández perdió el oro con la mexicana Yareli Acevedo, 128 puntos, pero le ganó a la chilena Catalina Soto, que terminó la carrera con 120 unidades.

Los bronces

En el velódromo de Peñalolén, Kevin Santiago Quintero se quedó con la medalla de bronce en la prueba de la velocidad.



La tercera jornada de la pista de Santiago 2023 estuvo llena de buenas noticias, pues Quintero completó el podio de la velocidad masculina individual, el equipo de persecución masculina clasificó a la final por el oro, y Martha Bayona avanzó a la semifinal de la velocidad individual femenina.



Quintero, luego de perder la posibilidad de entrar en la disputa por el oro ante Nicholas Lee Paul, de Trinidad y Tobago, se instaló en los heats finales por el tercer lugar panamericano, rondas en las que logró superar al canadiense Nicholas Wammes.

Facebook Twitter Linkedin

Kevin Quintero. Foto: EFE Y FCC

Con esta presea, Kevin otorgó al equipo del Comité Olímpico Colombiano en Chile la cuarta medalla nacional por parte del ciclismo de pista, tras el oro conseguido por Martha Bayona en el keirin femenino y la plata adjudicada por el equipo masculino de velocidad y el bronce conseguido gracias al desempeño del equipo femenino de persecución.



Los bronces del boxeo corrieron por cuenta de Camila Camilo, en los 66 kilos, e Ingrit Valencia, en los 50 kilos y Cristian Salcedo en +92 kilos, quienes perdieron en sus combates de este jueves y no podrán luchar por el oro.



Sí irán por el oro este viernes Jenny Arias, en los 54 kilos, Valeria Arboleda, 57 kilos, y Angie Valdés, en los 60 kilogramos.



Con estos metales, Colombia tiene seis oros, 10 platas y 12 bronces, tabla que domina estados Unidos con 59 oros, 40 platas e igual número de bronces.

(Exjugadora hace duras revelaciones de acoso sexual: 'Me chantajeó si no dormía con él')