Jorge Luis Vivas perdió en el boxeo de los Juegos Olímpicos

Jorge Luis Vivas se convirtió en el segundo boxeador colombiano en escena en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero perdió por decisión dividida este sábado con el británico Benjamín Whittake en los 81 kilos.

Vivas no pudo igualar lo de Céiber Ávila, que ya tiene un cupo a la siguiente ronda.



Le puede interesar: (Polémica por presencia del esposo de Mariana Pajón en Tokio 2020).



Vivas cortó bien la distancia en el inicio del primer asalto, pero Whittatker impone condiciones, aprovechando alcance. Asalto para el británico.

El colombiano intentó, pero Whittatker no permitió. Golpes claros fueron mejores los de Vivas, pero menos. Asalto para Vivas. 19-19. El tercero definió.



El caminar del británico y el 'jab' (tipo de golpe usado en las artes marciales) son sus mejores armas. En el tercero combinó con derecha. Vivas intentó, pero golpes quedaron en el vacío. Estatura y alcance definieron la pelea. Asalto para el británico y la pelea. 29-28, nuestra tarjeta, para la derrota colombiana.



"Es un boxeador fuerte. La pelea fue muy aguerrida y la esperábamos así. Dimos lo máximo sobre el ring pero hoy me tocó a mí perder", dijo Vivas.



Y agregó sobre su futuro: ""Ahora voy a reflexionar. Con la cabeza caliente no se piensa. Hay que esperar a ver qué sigue para mí".



Le puede interesar: (Daniel Galán, este será su fuerte rival en los Juegos Olímpicos)



Deportes