El voleibol femenino dio el primer paso hacia Tokio 2020

El seleccionado colombiano femenino de voleibol venció 3-0 a Venezuela, en el partido de fondo del Torneo Preolímpico, que se llevó a cabo en el coliseo El Salitre de Bogotá.

La victoria local se obtuvo con marcadores 28-26, 25-18 y 25-24.



El sufrimiento del primer set fue duro para Colombia, que vio cómo su defensa no respondía y la ofensiva era neutralizada, pero después de la victoria 28-26 el juego tomó un nuevo rumbo y las locales se afianzaron para conseguir el primer triunfo del torneo.

Las visitantes tuvieron en su armadora, Ahizar Zúñiga a su mejor jugadora. Siempre que hizo su trabajo de colocado es el sexteto patriota brilló.



El primer set estuvo muy reñido. Venezuela dominó casi todos los momentos del partido, llegó a tener una ventaja de seis puntos, pero no supo rematar.



Las colombianas no comenzaron bien, se vieron abajo desde muy temprano y eso obligó al técnico, Antonio Rizola, a quemar dos tiempos. Amanda Coneo no estuvo fina y Alejandra Marín poco ayudó. Las dos levantaron su juego para el triunfo.



Cuando las patriotas tenían a un punto la victoria, Colombia se levantó, empató y luego se hizo a un triunfo en un set bien luchado, que terminó 28-26 y luego de 32 minutos 24 segundos de juego.



Importante el aporte de Dayana Segovia, que se encargó de ser la mayor anotadora del combinado local con 12 puntos.



El partido tomó otra carrera. Colombia de montó en él y sus rivales bajaron el ritmo. El tema de la altura de Bogotá las perjudicó y psicológicamente no se pararon de la derrota del primer tiempo, cuando lo tenían en el bolsillo.



El 2-0 se ajustó con el triunfo 25-18, lo que le dio tranquilidad a las orientadas por Rizola, que en la segunda parte se vieron más motivadas y seguras.

La tercera parte digamos que no fue de trámite, pero sirvió para que Colombia mantuviera el ritmo y sacará el partido adelante.



Era ideal que no se forzara un cuarto set, pues en estos torneos tan cortos el menor esfuerzo vale y definir el juego en tres tiempos fue lo ideal.



Claro, falta por mejorar mucho, pero no hay tiempo. Este martes otra vez a la cancha y lo clave es que se ganó.



A primera hora, Argentina logró la victoria contra las peruanas 3-0, con parciales 24-26, 26-25 y 18-25.



Colombia jugará este martes contra Perú a las 8:30 de la noche, mientras que a las seis de la tarde Venezuela se medirá a Argentina. Los dos juegos se verán por Win Sports.



