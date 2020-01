Colombia venció a Perú en el Preolímpico de Voleibol masculino

Contundente, así fue el partido de los colombianos, que en cada momento sometieron al seleccionado inca, grupo que no pudo reaccionar.



El primer set terminó 25-19 y en él se destacó Líberman Agámez, quien es la gran figura del seleccionado colombiano.



Agámez fue el protagonista de los puntos más importantes, mientras que los rivales no pudieron zafarse del ritmo, frente a la arremetida de los dirigidos por Julián Álvarez.



La segunda parte fue algo similar, aunque los peruanos remontaron al final, en busca de tratar de no perder el set, pues se verían abajo 2-0, pero no pudieron hacer mucho.



Colombia logró el triunfo con parcial apretado de 25-23, pero eso le dio confianza para afrontar el tercero y definitivo tiempo.



Allí fue clave -además de Agámez- Ronald Jiménez, uno de los fuertes rematadores del sexteto colombiano. El tercer set 25-21.



A segunda hora jugaban Chile y Venezuela. Este sábado, Colombia se medirá a los patriotas, mientras que Perú irá con el local.



