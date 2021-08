Se aclara el reclamo del gimnasta colombiano Ángel Hernández

Ángel Hernández, el deportista colombiano que compitió en los Juegos Olímpicos en el trampolín de la gimnasia y finalizó en el noveno lugar, narró que tuvo serias dificultades para poder abandonar Japón y que estuvo varado en el aeropuerto de Tokio.

"Estamos en el aeropuerto de Japón y no hemos podido viajar porque los tiquetes los han comprado por Estados Unidos y como estuvimos en Europa hace menos de 15 días no nos han dejado viajar", afirmó Ángel en sus historias de Instagram .



"Llamamos a nuestro director técnico para preguntarle qué podíamos hacer y su respuesta fue que hiciéramos la cuarentena los próximos días o nos paguemos nosotros nuestros tiquetes. Esas son las respuestas que nos dan a los deportistas que nos partimos el pecho por representar a nuestro país", agregó el atleta, nacido en España, pero representa a Colombia.



El Comité Olímpico Colombiano aclaró el tema en un comunicado emoitido y con varios puntos.



1. Con el fin de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, el Comité Olímpico Colombiano, define las rutas para las llegadas de los atletas a la Villa deportiva, de acuerdo con la agenda de competencias y previa aprobación por parte de la Federación respectiva.



2. El plan de preparación en busca de la clasificación a Tokio, así como la puesta a punto para llegar a olímpicos, fueron apoyados por el Comité Olímpico Colombiano y el Ministerio de deporte.



3. El deportista Hernández y su entrenadora Recalde, viajaron a la ciudad de Lisboa,

Portugal, el 10 de julio, para completar la preparación del atleta con miras a su

participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la modalidad de Gimnasia

trampolín a la que había clasificado en el mes de junio en Rio de Janeiro



4. Desde Lisboa, Portugal, el 24 de julio viajaron a Tokio con el fin de unirse a la delegación colombiana que en el momento representa al país en estas justas, de acuerdo con el programa de la Federación Internacional.



5. Luego de la actuación del gimnasta, Ángel Hernández, el 30 de julio pasado, con el apoyo del equipo técnico de su federación y el Comité, se inició el viaje de regreso de acuerdo con lo planeado y aprobado por la Federación.



6. En el momento de hacer su chequeo, los representantes de la aerolínea, encargada de hacer el control migratorio, impidieron el abordaje del deportista y su entrenadora, pues de acuerdo con las normas que rigen por la pandemia, no se había cumplido con el tiempo estipulado para la cuarentena.



7. El Comité Olímpico Colombiano al enterarse de la situación, prestó el soporte necesario a Ángel Hernández y Katrich Recalde, garantizándoles su permanencia en Tokio mientras se gestionaba con los encargados de Colombia, quienes por diferencia horaria estaban iniciando el domingo, el cambio de itinerario para facilitar su regreso de manera segura.



8. Al momento, está confirmado el inicio de su viaje para el 2 de agosto, Tokio-Paris-Bogotá, en las mismas condiciones y con todos los protocolos de bioseguridad requeridos por las autoridades migratorias.



9. El Comité Olímpico Colombiano reitera su compromiso para garantizar el bienestar de los atletas, entrenadores y las delegaciones que llevan con orgullo la bandera de nuestro país en los eventos deportivos.



