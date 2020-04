COI no tiene indicios de que no pueda haber Olímpicos en 2021

El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el español Juan Antonio Samaranch, indicó que a hoy no tienen "ninguna indicación que pudiera hacer pensar que los Juegos Olímpicos no se puedan celebrar en el verano de 2021".

"Ni por parte del gobierno de Japón, ni por parte del comité organizador, ni por parte del COI existe una prevención de que pudiera pasar alguna otra incidencia. Estamos trabajando en adaptar los planes para que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se puedan hacer en el verano de 2021", subrayó este viernes en una rueda de prensa virtual junto al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.



(Le puede interesar: Claro y de frente: Nairo Quintana habla del calendario del ciclismo)



"No tenemos ninguna indicación que pudiera hacer pensar que los Juegos Olímpicos no se puedan hacer con un gran éxito deportivo y simbólico, por sentirnos otra vez libres", abundó.



Ante la posibilidad de que no exista una vacuna frente al coronavirus en 2021, el vicepresidente del COI aseguró que atenderían las indicaciones "de las autoridades sanitarias mundiales".

No nos corresponde a nosotros tomar decisiones sobre la salud pública FACEBOOK

TWITTER



En ese sentido, dejó abierta la posibilidad de que se suspenda la cita olímpica si las autoridades consideran que su celebración "es una imprudencia".



"No somos ni más ni menos que una parte de la sociedad. Sufrimos, lloramos y sangramos igual. Sufriremos también las consecuencias económicas y sociales. Esperamos que con los valores olímpicos podamos hacer algo: celebrar humanidad y que juntos hemos salido de esto".



"Yo creo que el movimiento olímpico tiene una oportunidad de hacer un gran servicio a la sociedad en el año 2021", dijo.



DEPORTES

Con Efe