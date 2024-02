Urrutia, de la gloria a la pésima gestión: COC la señala en la pérdida de Panamericanos

La herida sigue abierta después de que confirmara que Colombia no iba a ser sede de los Juegos Panamericanos en el 2027. La ilusión se desvaneció cuando Panam Sports, organizadora de la competencia, notificó que Lima (Perú) y Asunción (Paraguay) eran las únicas ciudades postuladas a organizar las justas.



Tanto Asunción como Lima deberán hacer una presentación de 40 minutos, para luego proceder a la votación de los países miembros, y así elegir a la ciudad que albergará los Juegos Panamericanos 2027.



La Asamblea General Extraordinaria del Comité Ejecutivo de la entidad se realizará de manera virtual el próximo 12 de marzo y congrega a 41 miembros, para elegir la próxima sede de las justas.

Neven Ilic, presidente de Panam Sports Foto: Prensa Panam Sports

Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, fue uno de los primeros que salió a hablar de manera oficial tras la confirmación de que Barranquilla no iba a ser sede y no dudó en culpar a una persona en específico: la exministra María Isabel Urrutia.



En su gestión como ministra del Deporte, entre agosto de 2022 y febrero de 2023, la exdeportista le puso varias trabas al proyecto de los Panamericanos, indicó el directivo. Panam detectó que Urrutia no quería las justas.



“Desatendió todos los llamados. Tres cartas y nos las contestó. Hacía acciones aisladas. Dice al principio que el presidente no quería los juegos y ella tampoco. Luego aparece en Barranquilla haciendo una reunión y nombra un gerente cuando ni siquiera había un comité organizador, que es quien establece el derrotero o tareas a seguir y crear las responsabilidades”, dijo el directivo.

María Isabel Urrutia, exministra del Deporte. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

"Los problemas iniciaron cuando el gobierno saliente de Iván Duque no pagó la cuota de 2022. Las dudas de si se iban a realizar las justas o no, se acrecentaron con el cambio de administración por la falta de decisión", afirmó Ciro Solano.



“Había mucha especulación que el Gobierno Petro no aprobaría los juegos. Necesitábamos el pronunciamiento del presidente si los quería o no. El ministro Guillermo Herrera lo puso en conocimiento en el empalme y no se pagó la cuota de junio 2022″.

María Isabel Urrutia y sus escándalos como ministra

Las palabras del presidente del COC hacen recordar los trinos de la exministra, María Isabel Urrutia, quien fue declarada insubsistente por Gustavo Petro, en los que se refería que los Juegos no se podían hacer en Colombia.



“Presidente @petrogustavo, el gobierno saliente asegura que los próximos Juegos Panamericanos Barranquilla 2027 siguen en marcha, sin embargo consideró que debe ser la administración entrante quien decida confirmar o cancelar dichos juegos en Colombia”, escribió Urrutia en su cuenta de X el 22 de julio del 2022.



Y agregó: “Lo anterior, teniendo en cuenta que la nación tendría que aportar más de 5 millones de dólares y los juegos no se realizarían en nuestra administración.

Teniendo en cuenta que Barranquilla y el Atlántico deben ser quienes aporten económicamente la mayor parte de la inversión”.

Urrutia argumentó: “Ya que de no ser así, gran parte del presupuesto del Ministerio del Deporte quedaría comprometido en cada una de las vigencias futuras hasta el año 2027” sentenció.

Su mala gestión en el Ministerio del Deporte llevaron al presidente Petro ha declararla "insubsistente por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación", luego del escándalo de los contratos firmados tras su salida en febrero de 2023.



La decisión la tomó porque Urrutia "firmó contratos" después de que el jefe de Estado le pidió su carta de renuncia, cuando se dio el primer remezón en el gabinete presidencial.



Y es que a Urrutia, en un principio, fue señalada de firmar 64 contratos por más de

$ 23.920 millones de pesos antes de la media noche del jueves 3 de marzo y la madrugada del viernes cuatro del mismo mes.

La Ministra de Deportes María Isabel Urrutía estuvo en Barranquilla. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

En septiembre del año pasado, llegó la acusación de la Fiscalía contra la exministra María Isabel Urrutia. Se estableció que al parecer, entre el 2 y 6 de marzo de este año, en el Ministerio del Deporte -cuando estaba Urrutia- se celebraron 104 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión que no cumplían con los requisitos legales.



El fiscal del caso dijo que Urrutia dio instrucciones con "un inusitado afán", para que esos contratos se cancelaran y se volvieran a firmar con las personas afines a ella, ampliándoles además la vigencia.



"Los contratos no obedecieron a una necesidad justificada", dijo en su momento el fiscal, añadiendo que en esas movidas supuestamente irregulares estuvo la "voluntad dolosa de la exministra para dirigir esos contratos".

María Isabel Urrutia, Ministra del Deporte. Foto: Prensa Ministerio del Deporte

En su defensa, María Isabel Urrutia argumentó hace un par de meses en radio que le "habilitaron los recursos el 15 de febrero, pero yo ya venía haciendo los estudios. No estaba haciendo nada irregular", dando a entender que tenía que firmar los convenios para que el Ministerio "pudiera funcionar".

