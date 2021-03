‘Vamos por 9 medallas a los Olímpicos’: Ciro Solano

Ciro Solano, quien se venía desempeñando como secretario general, fue elegido este miércoles como el nuevo presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC) para los próximos cuatro años.

Lega a ocupar la presidencia, pues por estatutos Baltazar Medina ya cumplió el período al estar al frente del COC durante los 16 años anteriores. EL TIEMPO habló con él.



¿Cuáles son sus méritos?

Soy un dirigente de carrera. He estado ligado al atletismo, Coldeportes, al mismo COC, en el que fui vicepresidente de Andrés Botero, de Baltazar medina y estaba como secretario general. He sido miembro de asociaciones internacionales y tenía ese sueño fundamentado en mi trabajo, las buenas relaciones con los atletas, entrenadores, dirigentes y medios, por eso uno piensa en el peldaño más alto.



¿Qué objetivos tiene?

Espero hacer un gran trabajo. El listón lo ha dejado alto Baltazar Medina y espero mejorar muchas cosas. Primero, mantener ese trabajo armónico con el gobierno nacional, con las federaciones, atletas, entrenadores y me propongo superar lo de hace 4 años.



¿A qué aspira Colombia en los Olímpicos de Tokio?

Aspiramos a ganar 9 medallas en Tokio, a pesar de las dificultades. La preparación no ha parado y eso se debe al profesionalismo de los atletas, institutos departamentales, el distrito y la empresa privada.



¿A pesar de que no se va a llevar un buen número de atletas?

Tengo fe que se van a dar. Las circunstancias actuales de no poder entrenar, no tener roce es para todos, no solo los colombianos. No vamos a llevar un número de atletas como los anteriore años, ahora no es solo hacer la marca mínima, sino mirar el ranking y eso apretó el tema en los deportes de marca. Eso hizo que se redujeran el número de participantes por países. Tenemos 31, por ranking, seguros, y podemos contar con 60. Con el análisis de eventos clasificatorios llevaríamos 85, 86 deportistas.



Y los deportes con opciones siguen siendo los mismos?

Tenemos la esperanza de las en pesas, tengo fe en el atletismo, boxeo, ciclismo, en los Olímpicos, por eso hablamos que somos optimistas.



¿Qué más nos puede comentar sobre lo que será su labor?

Tengo en mente fortalecer el área de comunicaciones del COC, aprovechar la tecnología al servicio de las federaciones. Quiero tener un canal para transmitir eventos permanentemente. Es un área que vamos a potenciar mucho.

¿Qué aportes tendrá?

Hay que trabajar con expertos para que el deporte tenga indicadores, eso no existe. Dicen que es una industria, pero no tenemos los números de eso. Convertirnos en gremio para buscar más apoyo y encontrar más identidad, más visibilidad, pero sin el ánimo sindicalista. Quiero retomar el proyecto de contar con un edificio de las federaciones, es una cuestión digna, así lo tienen en otro países.



¿Qué tiene en mente en el tema de la capacitación?

Claro, hay que mantener el tema de la capacitación entrenadores dirigentes, jueces, periodistas. Para no estancarnos. Ay que hacer seminarios con los atletas y todo el mundo para no pecar por ignorantes. Hay que trabajar de forma mancomunada con el Ministerio, las gobernaciones y alcaldías de centros de desarrollo de alto rendimiento en deportes que no tenemos crecimiento, como los acuáticos, en la costa atlántica.



¿Tiene alguna idea innovadora?

Quiero hacer los primeros Juegos de deportes a motor, en Barrancabermeja, de unos cinco días con competencias de karts, motos, automovilismo, deportes aéreos motonáutica.



¿Qué hacer con los deportes de conjunto?

hay que hacer una estrategia con el gobierno para mantener los torneos nacionales de voleibol, baloncesto, béisbol. Hay que estructurar bien, fortalecerlos, hay voluntad del gobierno, de las alcaldías. Por la pandemia pasaron todos esos problemas, ya se comenzó y hay que mejorar. Lo único que ayuda al crecimiento es el roce, así lo hacen Brasil, Argentina, hay que fortalecer so, la constancia, hay voluntad y eso ayuda.



