Céiber Ávila: 'Decepcioné a todo un pueblo'

El boxeador colombiano Céiber Ávila perdió la pelea de este sábado en la noche con el ghanés Samuel Takyi, y quedó sin opciones de tener medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Al final de la pelea, el colombiano se mostró decepcionado por no poder ganar el combate. Manifestó que tuvo cansancio.



"Fue bastante complicado el combate ya que el muchacho iba adelante y nunca paró. La verdad el primero lo gané, el segundo lo perdí y el tercero no me alcanzó, pero bueno", dijo Ávila a 'Caracol Sports'.

Sobre el cansancio que sintió, dijo: "Se sintió un poco, hicimos una buena preparación, pero al final sentí cansancio en los brazos, agotamiento, no es culpa del profe ni de nadie. Es mi cuerpo, uno es el que siente. Me toco quedarme aquí…".



Finalmente, Ávila dijo que decepcionó al país. "Uno como deportista se propone muchas cosas y entre esas está el rendimiento de uno, como nos pasó en Río esa vez; queríamos recuperar eso que nos arrebataron. Decepcioné a todo un pueblo, un país, a los entrenadores. Agradecimiento a todos por el apoyo y a ver qué pasa conmigo".





