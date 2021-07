'Fue difícil, pero vamos avanzando': Ceiber Ávila

Ceiber Ávila sigue su camino en busca de una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio, tras su victoria en octavos de final.



Al final de la pelea contra Everisto Mulenga (Zambia), el colombiano analizó su victoria.



"Perdí un poco el control, pero tratamos de respirar siguiendo las indicaciones del profe. Fue difícil pero vamos avanzando, y ahora a trabajar los errores que cometimos. El otro rival es exigente…", dijo Ávila en 'Caracol Sports'.



Admitió que hubo fallas y lamentó la herida que tuvo en la ceja.



"Me da rabia cuando me abren heridas y más sobre este costado que la sangre se va hacia el ojo, se ve borroso y no alcanzaba a ver, él aprovechaba e impactaba. Pudimos controlar eso. Gracias a Dios por mi segundo avance, vamos para adelante", dijo.



Sobre su próximo rival, dijo: "Rival nada fácil, el muchacho que continúa lo vimos pelear, no es fácil, tiene su nivel por algo está acá, todo el mundo se prepara, vamos con todo".

