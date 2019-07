Otra vez el duelo Caterine Ibargüen y Yulimar Rojas en el salto triple

El enfrentamiento más esperado en el salto triple entre la colombiana Caterine Ibargüen y la venezolana Yulimar Rojas se volverá a vivir este viernes en la válida de la Liga de Diamante, que se llevará a cabo en Lausana (Suiza).

Después de 680 días, Ibargüen y Rojas se encontrarán en la pista en busca de la supremacía del salto triple.





La última vez que las dos midieron sus poderes fue el 24 de agosto del 2017, en la final de la Liga de Diamante de Zúrich (Suiza), donde fueron derrotadas por Olga Rypakova.



Ese día, la venezolana fue segunda con marca de 14,52 m, mientras que la atleta colombiana se quedó con el tercer lugar con registro de 14,48 m.



Del 2014 para acá, han sido 11 las veces que ambas se han enfrentado, pero Ibargüen ha tenido mejores marcas en ocho ocasiones, mientras que Rojas la ha superado en las restantes (ver recuadro).



Hay gran diferencia entre las dos. Primero, la edad. Caterine Ibargüen ya tiene 35 años, mientras que Yulimar Rojas llega a los 23.



La colombiana se ha mantenido más activa, pues no ha parado; aunque ha tenido algunas lesiones, no le han impedido seguir en competencia.



Rojas, por su parte, casi que perdió el 2018, debido a una lesión en uno de sus tobillos, la cual la obligó a no competir en la Liga de Diamante y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, certámenes en los que Ibargüen brilló.

Rojas, entrenada por el cubano Iván Pedroso, llega a Lausana con un gran precedente.



En el Meeting de Huelva (España), a mediados de junio, la venezolana impuso marca del año en el salto triple, tras imponerse en el evento con 15 metros, 06 centímetros, que le da la opción de ser primera en el escalafón del 2019 y de haber logrado el cupo a Tokio 2020.



Rojas, del grupo que irá a competir hoy, es la única que este año ha superado la marca de los 15 metros. Ibargüen, con 14 metros, 79 centímetros, es el segundo registro de este 2019.



“No soy conformista, siempre quiero más. Para mí el oro olímpico es lo que me quita el sueño y voy a llegar hasta él”, precisó Rojas, tras la competencia en España.



Y agregó: “Ahora, en Tokio, voy a trabajar duro de la mejor manera. Continuaré haciéndole caso a mi entrenador. Voy a llegar a mis segundos Juegos Olímpicos en mi mejor momento. Voy a conseguir una medalla que me está esperando”.

Yulimar Rojas, atleta venezolana. Foto: EFE



Ibargüen hace un buen año. Ya tiene asegurada su casilla a los Olímpicos del 2020 en salto triple y en el salto largo. En este último ganó la válida de la Liga de Diamante de Doha con 6,76 m y fue segunda en Roma con 6,87 m.



En el salto triple, la colombiana ganó en el Gran Premio que llevó su nombre en Barranquilla con 14,38 m y se impuso en Oslo (Noruega), en la Liga, con 14,79 m.



Con estos antecedentes, el duelo Ibargüen-Rojas en Lausana será el preámbulo de lo que se verá en los Juegos Panamericanos de Lima, en julio y agosto; el Mundial de Atletismo de Catar, entre septiembre y octubre, y los Juegos Olímpicos del 2020 en Tokio.



Pero no saltan solas, hay otras participantes en este certamen que lucharán por impedir que alguna de las dos máximas estrellas brillen este viernes en la pista.



Shanieka Ricketts, con 14 m 41 cm, fue tercera en Oslo, mientras que Kimberly Williams, en esa misma competencia, fue cuarta, con 14 m 36 cm. No rivalizará la estadounidense Keturah Orji, quien fue segunda con 14 m, 53 cm.



Reaparecerá en esta reunión Olga Rypakova, la atleta kazaja que venció a Ibargüen y a Rojas en esa final de la Liga de Diamante del 2017, con lo que se garantiza el éxito de una competencia en la que las dos suramericanas son favoritas.



