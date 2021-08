Ibargüen y los Juegos Olímpicos, marcas difíciles de igualar

Caterine Ibargüen no volverá a competir en unos Juegos Olímpicos, los de Tokio fueron los últimos de una carrera deportiva que está a punto de terminar a los 37 años. Fue eliminada al no pasar el corte en la final del salto triple de Tokio.

Sin duda que lo que ha hecho será difícil de igualar por una atleta colombiana. Se demorará la que llegue a ganar un oro y una plata como lo hizo la antioqueña.



Su primera participación fue en Atenas del 2004, pero era muy pequeña. Tuvo la oportunidad de participar en el salto de altura.



En la competencia, según los registros oficiales, terminó de 16 y con una marca de un metro 85 centímetros.



No pudo ir a Pekín, no obtuvo su casilla, pero se preparó para Londres 2012, ya de la mano del técnico cubano, Ubaldo Duany.



Llegó a Inglaterra con el antecedente de haber sido bronce en el Mundial de Daegu, Corea, en el salto triple, y confirmó su favoritismo.



Ibargüen fue plata en Londres con marca de 14 metros 80 centímetros, solo superada por el oro, Olga Rypakova, que logró el primer puesto con 14 metros 98 centímetros.



Luego, llegó Río de Janeiro, el compromiso era superar lo hecho cuatro años antes, el oro fue su meta y lo consiguió.



Caterine Ibargüen se presentó en Río y ganó la presea dorada, con un salto de 15 metros 17 centímetros, dejando atrás a la venezolana Yulimar Rojas, que obtuvo la plata con 14 metros y 74 centímetros.



Lo de Tokio fue su última participación en los Olímpicos, al menos como deportista activa, y no se sabe si algún día volverá en otro cargo al evento que la encumbró como una de las figuras.



