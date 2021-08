Caterine Ibargüen le dice adiós a sus últimos Juegos Olímpicos

La atleta colombiana con los mejores resultados en la historia del deporte dijo adiós a los Juegos Olímpicos. A sus 37 años, Caterine Ibargüen Mena se despide de una cita en la que hizo de todo y qué mejor escenario que el estadio de Tokio. Esta vez no pasó el primer corte en la final del salto triple.

Sus gestas en los Olímpicos no se van a olvidar pronto, siempre mantendrán en la mente de los colombianos por muchos años y ella será una de las referentes de las generaciones futuras del atletismo.



En los Juegos logró la medalla de plata en Londres 2012 y el oro en Río de Janeiro 2016, tras su paso por las justas de Atenas 2004.



Este ciclo olímpico no ha sido exitosos para ella. Ha competido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla en el 2018 y fue oro en el triple y en el largo.



En los Juegos Panamericanos de Lima del 2019 la delegación colombiana tenía serias aspiraciones de medalla con ella, pero no fue así. Una fascitis plantar la alejó no solo de ganar, sino que la envió a una dura recuperación que duró 10 meses.



Regresó en el 2020 en la válida de la Liga de Diamante de Estocolmo, pero en el salto largo, prueba en la que fue segunda.



El presente de la mejor atleta del mundo del 2019 no es el mejor y en el salto triple, hoy por hoy, hay deportistas que tienen un mejor nivel que la colombiana. Es normal lo que pasa, su ciclo está terminando, pro queda su legado, difícil de igualar, por cierto.



Adiós, Caterine, gracias por tanto. Sus marcas serán difíciles de igualar, tal vez se demoren años y años, pero lo que es cierto es que la marca que dejó quedará plasmada para siempre en las pistas del mundo y el atletismo colombiano.



