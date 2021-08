Caterine Ibargüen: 'Me desborda el amor por Colombia'

La atleta colombiana con los mejores resultados en la historia del deporte, Caterine Ibargüen, dijo adiós a los Juegos Olímpicos.

La pista. Excelente. Contenta, satisfecha con todo lo que he hecho. Ahora, vamos a seguir creciendo y aportarle al deporte.



Le puede interesar: (Mariana Pajón, leyenda olímpica latinoamericana)



El país. Muchas gracias. He sentido el amor de Colombia, de mi familia. Hice lo que tenía que hacer. Lo disfruté, lo hice, porque estar en los Olímpicos es un privilegio que tenemos pocos.



Emoción. Saber que iba a portar la bandera, es me dio un compromiso extra, pero sentí más esta Selección Colombia. Me siento orgullosa de haber sido parte de la selección. Me desborda el amor por Colombia.



La sorpresa. La prueba es diferente a todas, por las medidas de seguridad. No somos tan libres, pero había que adaptarse a los cambios. Sentarse a comer y no hablar libremente, pero todo eso hace parte de la seguridad.



El resultado. Se hizo lo que mejor podía. Fue muy complicado, no solo fue la pandemia, sino las lesiones. Exigirme es abusar de la confianza.



El futuro: No tengo respuesta. No evalúo nada. Estoy en ceros. Tengo muchos sentimientos encontrados. Hay que esperar, sentarse para analizar y ver qué respustas te da el cuerpo y la mente.



Le puede interesar: (Caterine Ibargüen le dice adiós a sus últimos Juegos Olímpicos)



Deportes