'El domingo será borrón y cuenta nueva': Caterine Ibargüen

La atleta colombiana Caterine Ibargüen logró una de las 12 casillas de la final del salto triple en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Ibargüen, en su primer intento, marcó un registro de 14 metros 02 centímetros. El segundo salto fue de 14 metros 08 centímetros. Y el último fue de 14 m 37 c.



(Le puede interesar: El elogio de Caterine Ibargüen a Mariana Pajón)



Último salto. Todo está bien. se intentó hasta el final. El domingo será borrón y cuenta nueva. Salí satisfecha de la pista. Se logró la clasificación.



Preparación. Un año difícil, pero las eseranzas en dar lo mejor. Hay que ser positivos para dar buenos resultados. Para eso estamos y seguiré trabajando.



(No deje de leer: Mariana Pajón: un camino de espinas para llegar a la medalla de plata)



El momento. Es otra oportunidad para mi carrera. Es meritorio que me lo goce. Estoy agradecida de estar aquí y de compartir con mis compañeros.



La prueba. Todos estamos en el mismo costal. Desde sus puntos de vista nos ha tocado duro. Lo clave es que hay que seguir confiando y dando lo mejor. El domingo es otro día y otra oportunidad.



(Le recomendamos: Mariana Pajón y Vincent Pelluard recibieron amenazas durante los Olímpicos)



Pajón y Ramírez. Cada depórtista de Colombia que logró clasificar es importante. Mariana es yun motr, un referenrte, es la reina del equipo. Es una guerrera, hay Mariana para siempre.

Lo invitamos también a leer:

- Carlos Ramírez, una vida de lucha y tesón



- Prográmese: hora y canal para ver a los colombianos en los Olímpicos



- Simone Biles y Naomi Osaka están cambiando el deporte con sus decisiones



- Así va la tabla de medallería en Tokio 2020



DEPORTES