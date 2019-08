Caterine Ibargüen, sin medalla en el salto largo de los Panamericanos

La atleta colombiana Caterine Ibargüen se fue con las manos vacías en el salto largo de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, tras seis saltos en los que no estuvo a la altura y no obtuvo medallas como se esperaba.

El oro quedó en poder de Chantel Malone, con 6 m 68 cen, la plata fue para la estadounidense Keturah Orji (6,66 cen) y el bronce, Patric Hicking, con 6,59 cen.



El primer intento para la atleta nacional fue de 6 metros 24 centímetros. El segundo fue mucho mejor, anotó en la planilla 6 metros 54 centímetros. Y en el tercer salto marcó 6 m 46 c. Pasó el corte y se instaló en la final.



Varias veces se le vio al lado de la pista hablando con su entrenador, Ubaldo Duany, pero también utilizando una banda de estiramiento. La cuarta oportunidad de Ibargüen no fue la mejor, anotó 6 metros 54 centímetros, pero no le alcanzaba para entrar en la medallería. El último 6 m 39 cen, para quedarse sin medallas.



Ibargüen llegó como una de las favoritas al oro, pero la competencia no fue fácil. De primerazo se encontró con una grata sorpresa, Cantel Malone, de Islas Vírgenes Británicas, que con una marca de 6 metros 90 centímetros era una de sus rivales fuertes, pues se presentó a la prueba como el mejor registro del año.



Malone llegó a Lima con tres centímetros más adelante que Ibargüen, lo que había pensar que la competencia de la colombiana no sería tan fácil como se preveía.



Luego de ellas dos, en la planilla de registro figuraba Patric Hickling de Jamaica, que llegó a la prueba con marca de 6 metros 82 centímetros, la tercera mejor de esta temporada.



Luego figuraba la estadounidense Keturah Orji, que tenía 6 metros 80 centímetros, rival conocida, pues ya se habían enfrentado en la Liga de Diamante.



Ahora, analizará el trabajo y asumirá otro reto, el salto triple, en la reunión atlética del viernes en Lima.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial de EL TIEMPO

Lima

@lisandroabel