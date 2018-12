A Caterine Ibargüen no le llegó equipaje y suspendió rueda de prensa

La colombiana Caterine Ibargüen, una de las cinco finalistas del trofeo a la Atleta Mundial del Año, suspendió la rueda de prensa que tenía prevista a las 15.30 (14:30 GMT) para comprarse ropa, debido a que su maleta no llegó con ella a Mónaco este lunes.

A sólo cuatro horas del anuncio oficial de la ganadora del trofeo, que será entregado durante la Gala del Atletismo Mundial en el Fórum Grimaldi, la campeona olímpica de triple salto ha tenido que visitar tiendas para adquirir una indumentaria adecuada para el acto.



"Estoy un poco cansada y con malas noticias porque mi maleta no llegó, pero estoy supremamente contenta y feliz por la oportunidad que Dios me ha dado de estar aquí entre lo mejor del atletismo", comentó a EFE a su llega al hotel Meridien Beach Plaza, donde se alojan los invitados a la Gala del Atletismo Mundial.



Ibargüen es la favorita para recibir el galardón y viajó a Mónaco con un vestido de gala, de diseño colombiano, que no podrá utilizar porque la maleta llegará al Principado cuando la ceremonia ya estará en marcha.



EFE