Ibargüen se retira de los Panamericanos por lesión

Ubaldo Duany, entrenador de Caterine Ibargüen, descartó la presencia de la saltadora colombiana en el salto triple de los Juegos Panamericanos, por lesión.

"Ella no puede estar en salto triple porque es una prueba de mucho impacto. La fascitis plantar no le permite trabajar", dijo el técnico Ubaldo Duany.



Ibargüen confirmó la existencia de la lesión tras la prueba. “Presento una fascitis plantal hace un mes, pero siempre he ido a la expectativa. El clima está igual para todos, la pista, igual, pero di lo mejor”, agregó.



Miembros de la delegación le confirmaron a EL TIEMPO que, aunque el problema existía, decidieron que compitiera al considerar que no era grave. “Ella venía recuperándose de una fascitis plantar. Ese proceso está en curso para estar bien para la Liga de Diamante”, dijo el médico Mauricio Serrato.



Noticia en desarrollo.



DEPORTES