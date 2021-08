Caterine, adiós, gracias por tanto

La atleta colombiana con los mejores resultados en la historia del deporte dijo adiós. A sus 37 años, Caterine Ibargüen Mena se despide de una carrera profesional intachable y lo hizo días después de haber quedado eliminada de la competencia del salto triple en los Juegos Olímpicos de Tokio.



(En contexto: Caterine Ibargüen anunció su retiro del atletismo)

Sus gestas no se van a olvidar pronto, se mantendrán en la mente de los colombianos por muchos años y ella será una de las referentes de las generaciones futuras del atletismo.



Le puede interesar: (Anthony Zambrano: plata en los 400 m de los Juegos Olímpicos)



No se sabe si lamentarse o reír. Es imposible no recordar todo lo que hizo, las alegrías que le dio a todo un país, pues fue la encargada de ondear la bandera en todos los rincones del planeta con sus saltos, oros, platas, podios en los eventos en los que tomó parte.



Desde el 2011 su carrera cambió. Dejó de ser la saltadora que buscaba un buen resultado a convertirse en una atleta ganadora. Esa medalla de bronce en el Mundial de Daegu (Corea) fue el comienzo de ocho años de éxitos. Se convirtió en estrella mediática, ese metal le abrió las puertas del éxito.



(Le puede interesar: 20 datos sobre la carrera de Caterine Ibargüen)



De la mano del entrenador Ubaldo Duanny, Caterine fue grande. Él fue el encargado de pulir a ese diamante que a esa altura se estaba perdiendo. Duanny no solo fue su entrenador, su papá, sino su amigo y consejero.

Facebook Twitter Linkedin

Ibargüen tras la obtención de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Foto: AFP



Ibagrüen, en Corea, comenzó a labrar una carrera que hoy concluye. En su alforja hay cinco metales en mundiales; dos oros, Moscú en el 2013 y Pekín dos años después. Una plata en Londres 2017 y dos bronces, el del 2011 y el que logró en Doha en el 2019.



(Siga leyendo: Caterine Ibargüen: 21 medallas en 20 años de ciclo olímpico)



Las galas de la Liga de Diamante también la vieron ganadora. Estampó su firma en seis títulos, al imponerse en el salto triple del 2013, 2014, 2016, 2018 y en el salto largo en ese último año, que fue sensacional y que le valió el reconocimiento de la Federación Internacional de Atletismo como la mejor atleta de la temporada.



Esos resultados son una marca registrada, solo ella y la croata, Sandra Perkovic han logrado ese número de títulos en la Liga.



Le puede interesar: (Anthony Zambrano: las claves para ganar la medalla olímpica)



Hace 20 años conquistaba su primera medalla en el ciclo olímpico, ese que la vio victoriosa. Los Juegos Bolivarianos del 2001 fueron los primeros en los que obtuvo victorias, en esa ocasión consiguió la medalla de oro en el salto alto con marca de un metro 79 centímetros, registro para las justas en esa ocasión.



El salto triple ha sido la prueba en la que más veces ha ganado el oro: en cinco ocasiones, le sigue el largo, con cuatro, y en el alto obtuvo tres primeros puestos para un botín de 12.



A lo largo de su carrera en esta clase de certámenes, Caterine Ibargüen ha ganado nueve medallas de plata y una sola de bronce para un acumulado de 22 metales.



(En imágenes: La brillante carrera de Caterine Ibargüen)

Facebook Twitter Linkedin

Caterine Ibargüen y la plata en Londres 2012. Foto: EFE



Y dentro de ese número de metales está la plata que consiguió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el oro en los de Río de Janeiro 2016.



Como es normal, los últimos años no han sido los mejores. La decisión de irse del deporte la tomó en mayo del 2019. “No niego que fue un poco triste para mí, porque estaba muy emocionada de estar allí. Me parece la decisión más sensata, porque la salud de todos es lo primero”, precisó en aquella ocasión.



Le puede interesar: (Anthony Zambrano: un camino exitoso al podio olímpico)



Cuando el Comité Olímpico Internacional (COI) informó que las justas se postergaban para el 2021, Ibargüen reaccionó casi de inmediato y aplazó su retiro.



“Este año, sin embargo, voy a ver el lado positivo. Esto servirá para una mejor recuperación y una preparación óptima. Hasta esta fecha, continuaré por Tokio en 2021”, aseguró esa vez.



Por primera vez en los últimos años no llegó como una de las favoritas para imponerse en el salto triple. Los problemas físicos le han jugado una mala pasada y los resultados en el último tiempo no aseguran un podio en esta ocasión.

Facebook Twitter Linkedin

Reviva los mejores momentos de la deportista. Foto: Luis Acosta. AFP



Este año fue octava en la Liga de Diamante de Doha con 13,98 en el salto triple, su única competencia en la prueba de Tokio. La última vez que bajó de 14 metros fue en Sucre (Bolivia), en el 2009.



Tenía la oportunidad de ir en el salto triple o en el largo, no en los dos, porque la final del primero coincidía con la eliminatoria de la segunda competencia, pero se decidió por el triple, en la que ha conseguido sus mejores resultados.



Este ciclo olímpico no ha sido exitoso para ella. Ha competido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla en el 2018 y fue oro en el triple y en el largo.



En los Juegos Panamericanos de Lima del 2019 la delegación colombiana tenía serias aspiraciones de medalla con ella, pero no fue así. Una fascitis plantar la alejó no solo de ganar, sino que la envió a una dura recuperación que duró 10 meses.



Regresó en el 2020 en la válida de la Liga de Diamante de Estocolmo, pero en el salto largo, prueba en la que fue segunda.



El presente de la mejor atleta del mundo del 2019 no es el mejor y en el salto triple, hoy por hoy, hay deportistas que tienen un mejor nivel que la colombiana. Es normal lo que pasa, su ciclo está terminando, pero queda su legado, difícil de igualar, por cierto.



Adiós, Caterine, gracias por tanto. Sus marcas serán difíciles de igualar, tal vez se demoren años y años, pero lo que es cierto es que la marca que dejó quedará plasmada para siempre en las pistas del mundo y el atletismo colombiano.



Le puede interesar: (Anthony Zambrano: 'Amo mi país, amo mi deporte, amo a mi madre')



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel