Ibargüen, inscrita para final de salto largo de Liga de Diamante

La organización de la Liga de Diamante confirmó que la atleta colombiana Caterine Ibargüen está inscrita para disputar la final del salto largo de ese certamen, que se llevará a cabo este viernes en Bruselas, Bélgica.

Ibargüen, por el momento, estará en esa prueba, luego de vivir momentos difíciles con una fascitis plantar, que la viene aquejando desde hace varios meses.



La mejor atleta del mundo del 2018 no pudo tomar parte en la final del salto triple de la Liga de Diamante en Zúrich, Suiza, por seguir en su recuperación de la lesión y ponerse a punto para el Mundial de Atletismo, que se llevará a cabo en Doha, catar, del 27 de septiembre al seis de octubre.



Ubaldo Duany, técnico de la atleta nacional, en diálogo con EL TIEMPO el viernes pasado, precisó que estar en la final del salto largo de la Liga era previsible, pero que primero se buscaría saber en qué condiciones estaba Ibargüen, con el fin de no poner en riesgo su participación en el Mundial.



Este año, Caterine Ibargüen ganó esta prueba en la válida de la Liga de Doha con 6 metros 76 centímetros. Después, en la competencia de Roma, fue segunda con 6 metros 87 centímetros, con lo que clasificó a la final de Bruselas y no volvió a

participar.



En los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, con un brinco de 6 metros 54 centímetros quedó en el quinto puesto, pero la fascitis plantar le impidió estar en la salto triple.



Luego de un tratamiento en Bogotá regresó a Puerto Rico para continuar su

recuperación. Según la inscripción, Ibargüen defenderá el título del salto largo en la Liga de Diamante, que consiguió en el 2018.





Deportes