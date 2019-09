Ibargüen lleva la carga de Colombia en el Mundial de Atletismo

La delegación colombiana que toma parte en el Mundial de Atletismo en Doha, Catar, confía en que Caterine Ibargüen ya esté recuperada de la fascitis plantar, que la aqueja en el último tiempo, porque en su actuación recae la carga de la Selección en este certamen.

Ibargüen ha tenido un año de altibajos. Las lesiones no la han dejado en paz y eso ha mermado su condición y sus triunfos, pero en Mundial es una buena oportunidad para que recupere el camino de la victoria.



Este año ha participado en ocho eventos, cuatro en el salto alto y el mismo número en el salto triple, con solo cuatro triunfos, pero al mismo tiempo logró las marcas mínimas para el Mundial de Catar y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en ambas competencias.



No se sabe aún en cuál prueba estará. Figura inscrita en el salto triple y el largo del mundial, pero todo dependerá del análisis que se haga de su estado de salud para saber en cuál irá por la medalla.



Ubaldo Duany, técnico de la mejor atleta del mundo del 2018, le dijo a EL TIEMPO hace unas semanas que durante el mismo Mundial se definirá en qué competirá.



“Nosotros nunca tuvimos el plan de hacer las dos en Catar, la idea era el salto triple solamente, pero debido al tema de salud, ahora hemos cambiado”, señaló en esa ocasión.



Y agregó: “No sabemos en cuál prueba estaremos. El tema es que la clasificación del salto largo será el mismo día de la final del triple. Vamos a ver. Todo depende de su evolución, de su estado en esos días para ver en cuál irá”.



La historia de Caterine Ibargüen en los Mundiales es rica. No ha habido un deportista colombiano con esos resultados. Fue bronce en Daegu, Corea, en el 2011. Luego, en Moscú, ganó el oro, el que reeditó en el 2015 en Pekín, pero en el 2017, en Londres, fue plata, resultados en el salto triple.



Si se decide en el triple, el 3 de octubre tendrá la oportunidad de buscar la clasificación a la final en compañía de su compatriota Yosiri Urrutia. Y si va en el largo, la clasificación será el sábado 5 de octubre, día de la final del triple.



La marcha tiene alguna opción de medalla. La ausencia de Éider Arévalo, que no defenderá el título de los 20 kilómetros debido a una fractura de la clavícula izquierda en España hace pocos días, obliga a mirar a Sandra Lorena Arenas, quien estará en la prueba de las damas. También en los 20 kilómetros, el próximo domingo.

“Es triste lo que le pasó a Éider. Yo daré todo de mí para conseguir un resultado bueno”, le dijo Arenas a EL TIEMPO.



La marchista colombiana tiene una buena referencia: viene de ser quinta en el Mundial del 2017 en Londres y ganó el oro en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, algo que le da ‘alas’ para conseguir un buen resultado.



No parece muy fácil una medalla en este Mundial. Solo Ibargüen y arenas por sus resultados y categoría, pero dentro del grupo de 15 deportistas colombianos hay algunos que se pueden destacar.

Uno de ellos es Anthony Zambrano, la gran figura de Colombia en los pasados Juegos Panamericanos de Lima, Perú, ganador del oro en los 400 m e integrante del relevo largo que obtuvo el primer puesto.



“Meterme a la final sería sensacional. Lo puedo conseguir. Y ya en la final, pues puede pasar cualquier cosa”, precisó Zambrano.



La primera en competencia será María Fernanda Murillo, quien este viernes estará en el salto alto.



Murillo le rompió la marca nacional de la competencia con 1,94 metros, un centímetro más del registro que estaba en poder de Ibargüen.



Además, el año pasado en el Mundial Sub-20, consiguió la medalla de bronce, lo que la deja como una de las serias promesas del atletismo nacional.



Día a día de Colombia



- Viernes 27 de septiembre

María Fernanda Murillo – Clasificación salto alto

Gerard Giraldo – Clasificación 5000 m



– Sábado 28 de septiembre

Mauricio Ortega – Clasificaciones Lanzamiento de disco



– Domingo 29 de septiembre

Bernardo Baloyes – Clasificaciones de 200 m

Lorena Arenas – Final de 20 kilómetros marcha



– Lunes 30 de septiembre

Yojan Chaverra – Clasificaciones 110 vallas

Bernardo Baloyes – Semifinales 200 m

María Fernanda Murillo – Final salto alto

Gerard Giraldo – Final 5000 m

Mauricio Ortega – Final Lanzamiento de disco



– Martes primero de octubre

Anthony Zambrano – Clasificaciones 400 m

John Alejandro Perlaza – Clasificaciones 400 m

Carlos Sanmartín – Clasificaciones 3000 obstáculos

Melissa González – Clasificaciones de 400 vallas

Bernardo Baloyes – Final 200 m



– Miércoles 02 de octubre

Yojan Chaverra – Semifinales y final de 110 vallas

Anthony Zambrano – Semifinal 400 m

John Alejandro Perlaza – Semifinal 400 m

Melissa González – Semifinal de 400 vallas



– Jueves 03 de octubre

Caterine Ibargüen – Clasificaciones de triple salto

Yosiry Urrutia – Clasificaciones de triple salto



– Viernes 04 de octubre

Alex Castañeda – Final 20 km marcha

Anthony Zambrano – Final 400 m

John Alejandro Perlaza – Final 400 m

Melissa González – Final de 400 vallas

Carlos Sanmartín – Final 3000 obstáculos



– Sábado 05 de octubre

Caterine Ibargüen – Clasificaciones salto largo

Caterine Ibargüen – Final de triple salto

Yosiry Urrutia – Final de triple salto

Clasificaciones Relevo 4×400



– Domingo 06 de octubre

Caterine Ibargüen – Final de salto largo

Final relevo 4×400



