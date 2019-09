Ibargüen defiende título del salto largo en la Liga de Diamante

Este viernes es un día clave para la atleta colombiana Caterine Ibargüen. No solo defenderá el título que logró el año pasado en el salto largo de la Liga de Diamante, sino que probará cómo avanza su salud, tras la lesión de la fascitis plantar que la viene perjudicando.

Ibargüen estará en esta competencia analizando cómo se siente y en busca de mejorar del problema médico para llegar a punto al Mundial de Atletismo de Doha, Catar, del 27 de septiembre al 6 de octubre, en el que no sabe todavía si estará en la final del salto largo o del triple.



La mejor atleta del mundo del 2018 no pudo tomar parte en la final del salto triple de la Liga de Diamante en Zúrich, Suiza, y probará en Bélgica, este viernes, su estado de forma.



“Es una buena opción competir para probar los avances que ha tenido de su lesión”, le dijo a EL TIEMPO Ubaldo Duany, técnico de la atleta nacional.



Este año, Caterine Ibargüen ganó el salto largo en la válida de la Liga de Doha con 6 metros 76 centímetros.



Después, en la competencia de Roma, fue segunda con 6 metros 87 centímetros, con lo que clasificó a la final de Bruselas y no volvió a participar.



En los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, con 6 metros 54 centímetros quedó en el quinto puesto y no estuvo en el salto triple.



Luego de un tratamiento en Bogotá regresó a Puerto Rico para continuar su recuperación y hoy defenderá el título del 2018.



En los 220 metros estará el colombiano Bernardo Baloyes, quien buscará la mejor posición en el segundo carril.



Se medirá a figuras mundiales como el ecuatoriano Alex Quiñónez, el estadounidense Noah Lyles, el canadiense Aaron Brown y el campeón mundial turco Ramil Guliyev.



Finalistas del salto largo

Nombre Marca del año

Hanne Maudens (Bélgica) 6, 47 m

Lorraine Ugen (Gran Bretaña) 6,68 m

Yelena Sokolova (Rusia) 6,81 m

Brooke Stratton (Australia) 6,74 m

Katarina Jhonson (Gran Bretaña) 6,85 m

Maryna Berkh-Romanchuk (Ucrania) 6,85 m

Caterine Ibargüen (Colombia) 6,87 m

Brittner Reese (EE. UU.) 7 m

Malaika Mihambo (Alemania) 7,16 m



Deportes