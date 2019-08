Ibargüen, por su primer oro en el salto largo en los Panamericanos

No hay un mejor comienzo del atletismo de los Juegos Panamericanos para la delegación de Colombia que la presencia en la final del salto largo de Caterine Ibargüen, la máxima estrella del seleccionado nacional, la mejor atleta del mundo del 2018, la que aspira a darle dos metales dorados a un combinado nacional que está necesitado de esos oros.

Ibargüen es la carta, este martes en su primer reto: el salto largo. Este año, la atleta nacional logró el segundo puesto en la válida de la Liga de Diamante de Roma con 6,87 m, marca que le sirvió para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Y arrancó con pie derecho en esa Liga, con la victoria en Doha, con un brinco de 6 metros 76 centímetros.



En esta temporada solo ha competido dos veces en el salto largo, pues su prioridad es el triple. Ya en las justas de Guadalajara, en el 2011, Caterine Ibargüen fue bronce en el salto largo.



Esa vez también fue oro en el salto triple, mientras que hace cuatro años, en Toronto (Canadá), no se presentó en el salto largo y ganó el triple.



A Lima llega con la misión de ganar ambas competencias para beneficio de una delegación que la necesita.



Este martes será la primera prueba, el largo, en la que tendrá la opción de ir por la victoria, para esperar, el próximo viernes, el segundo reto, el salto triple, pero ya con una poderosa rival: la venezolana Yulimar Rojas.



La historia de Colombia en los Juegos Panamericanos es rica. El atletismo le ha reportado 8 metales de oro, 18 de plata y 29 de bronce.



El primero que ganó fue Jaime Aparicio, en los 400 metros, en los Juegos de Buenos Aires de 1951.



Esta vez, la misión del deporte base será clave para el resultado final de Colombia. Acá, en el estadio de atletismo, se cuenta con los dos metales dorados de Ibargüen, más la opción grande del relevo largo de varones, pero nada seguro.



Hace 4 años, en Toronto, el atletismo nacional consiguió el oro con Ibargüen y con Muriel Coneo, en los 1.500 metros, una medallota, pues no estaba en el presupuesto.



“Ese relevo largo nos puede dar una alegría. Hemos figurado, hemos hecho buenos tiempos y sería sensacional un oro”, le dijo a EL TIEMPO Valentín Gamboa, el técnico colombiano de la velocidad.



Y agregó: “El de mujeres es óptimo. Ese relevo largo está bien y con ellas hay buenas expectativas”.



Gamboa advirtió que Anthony Zambrano, después de figurar en los 400 metros de la Liga de Diamante, y Bernardo Baloyes, en los 200 m, pueden ser algunas opciones de podio.



Gerard Giraldo y Coneo podrían estar cerca, aunque no son cartas tan fijas.

“Sabemos que no será fácil, pero el atletismo siempre da buenos resultados; esta vez eso es lo que esperamos”, precisó Gamboa.



El arranque del atletismo traerá cuatro finales más de forma directa. Además de la de Ibargüen, estará Mauricio Ortega en el lanzamiento de disco; en los 5.000 metros, Iván González, mientras que en los 10.000 lisos competirán Mauricio e Iván. En los 10.000 metros damas la carta será Carolina Tabares.



Este martes, además, el equipo de fútbol femenino disputará la semifinal contra Costa Rica y arranca la natación carreras, con la actuación de Jorge Mario Murillo, Valentina Becerra, David Arias, Carlos Mahecha y Santiago Corredor.



LISANDRO RENGIFO

Enviado Especial de EL TIEMPO

Lima

En Twitter: @LisandroAbel