Ibargüen, a la final del salto triple de los Juegos Olímpicos

La atleta colombiana Caterine Ibargüen logró una de las 12 casillas de la final del salto triple en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La marca mínima para obtener una casilla era de 14,40 m, pero la colombiana la superó y estará en la lucha de las medallas este domingo a las 6:20 de la mañana hora colombiana.



Le puede interesar: (Mariana Pajón, la reina del triplete olímpico)



Ibargüen, en su primer intento, marcó un registro de 14 metros 02 centímetros. El segundo salto fue de 14 metros 08 centímetros. Y el último fue de 14 m 37 c.



No consiguió la marca exigida, pero va a la lucha por el podio porque cuando las 12 casillas no se logran con el registro faro se hace una clasificación de arriba hacia abajo y se repescan los demás cupos.



Yosiry Urrutia también estuvo en la clasificación. Su primer salto fue nulo, al igual que el segundo y se quedó por fuera.



La mejor marca fue para la venezolana Yulimar Rojas, la máxima favorita al oro, que en su primer intento consiguió el 14 metros 77 centímetros.



Ibargüen viene de dos podios: fue plata en los Olímpicos de Londres y oro en los de Río de Janeiro. Fue tercera en el mundial de Doha, cuando en el último salto sacó su experiencia y se colgó el metal.



Este ciclo olímpico no ha sido exitosos para ella. Ha competido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla en el 2018 y fue oro en el triple y en el largo.



En los Juegos Panamericanos de Lima del 2019 la delegación colombiana tenía serias aspiraciones de medalla con ella, pero no fue así. Una fascitis plantar la alejó no solo de ganar, sino que la envió a una dura recuperación que duró 10 meses.



Regresó en el 2020 en la válida de la Liga de Diamante de Estocolmo, pero en el salto largo, prueba en la que fue segunda.



El presente de la mejor atleta del mundo del 2019 no es el mejor y en el salto triple, hoy por hoy, hay deportistas que tienen un mejor nivel que la colombiana.



Le puede interesar: (Mariana Pajón: un camino de espinas para llegar a la medalla de plata)