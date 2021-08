Carlos Serrano, un bronce que sabe a oro en Tokio

Carlos Daniel Serrano obtuvo una medalla de bronce en las competencias de natación, con marca de 2 minutos, 31 segundos y 58 milésimas en los 200 MTS combinado S7, en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Con esta presea, el colombiano sumó su cuarta medalla paralímpica en su nutrida carrera, que también incluye en récord mundial y varios logros panamericanos.



Serrano es asiduo visitante del podio. Sus primeros resultados se dieron en los Parapanamericanos Juveniles 2013, donde se colgó cuatro oros. Es dueño del récord mundial de los 100 metros pecho SB7 (1 minuto, 14 segundos y 72 milésimas).



“Me gustaba ir a piscinas, pero me daba miedo porque no sabía nadar. Un día mi mamá (Sandra Zárate) me llevó a un curso, me vio Luis Calderón y me invitó a trabajar con él”, dijo este joven, de 17 años, quien sufre acondroplasia (trastorno genético que afecta al crecimiento óseo y es causa de enanismo).



Tras el bronce en Tokio, Serrano afirmó: "Fue una oprueba muy dura. Me siento feliz por este rsultados. Luché hasta el final".



Y agregó: "Esta medalla es para las personas que me han apoyado, especialmente a mi gente, a mi familia que está en Colombia. Me faltan tres pruebas y le dare duro hasta el final".



