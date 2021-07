Carlos Ramírez no la tuvo fácil para conseguir su segundo bronce

La felicidad de Carlos Ramírez, al subir a su segundo podio olímpico en BMX, era gigante. Le tocó sudarla, luchar hasta el final, superar golpes y esquivar obstáculos. Hoy puede dar fe de que volvió a cumplir.

Carlos Alberto siempre se mantuvo agazapado. En las mangas entro de cuarto, pegado a los mejores, pero con inteligencia esperó su momento para asaltar al podio.

Ramírez, una vez se colgó el bronce en Río de Janeiro, se propuso ganar el oro en Tokio.



Fueron cinco años de mucho trabajo. Se fogueó en Europa, Estados Unidos, siempre llevando por dentro ese deseo de ganar en Tokio. Cuando se aplazaron los Juegos esperó con paciencia. Hacía un perfecto entrenamiento, una excelente preparación, pero todo eso lo tuvo que aplazar.



Carlos retomó el camino, a la sombra de Pajón siempre fue, pero él nunca bajó los brazos, tenía muy delimitado su objetivo, sus metas, esas que quedaron en la pista de Tokio.

“Terminé muy cansado, la verdad es que el esfuerzo fue tremendo”, contó a Caracol Sports, una vez pasó la línea de meta en el segundo puesto.



“No fue fácil. Corrí lesionado. El dolor algunas veces me hizo pensar en lo peor, pero no me rendí, seguí, luché y llegué a la final”, señaló.



Y sí, Ramírez tomó todo con calma, luchó hasta el final. Siempre se le pegó a la rueda de los máximos favoritos y poco a poco, con mucha cautela, superó las mangas de clasificación, las semifinales y llegó a la final.



Allí, como lo hizo en Río de Janeiro en el 2016, en la carrera estuvo atento, forzó la marcha, cuando el grupo iba por la mitad apretó el acelerador, su pierna le dolía, pero no pensó en eso, no se dejó vencer.



Cuando vio que los delante aminoraban el paso, el colombiano forzó la marcha y logró la tercera casilla. “Es impresionante lo que he logrado. Ser otra vez tercero es algo sensacional y luego de dos finales, de dos Olímpicos”, señaló.



Pajón y Ramírez entran a la historia del deporte colombiano. La primera es la única atleta del país con tres medallas y el segundo repitió el bronce cinco años después, dos metales que ayudar a que la delegación cuadre caja en las justas.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel