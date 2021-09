Carlos Daniel Serrano venció sus miedos y ya tiene dos oros paralímpicos

Carlos Daniel Serrano enfrentó sus propios miedos y hoy es uno de los reyes de la natación paralímpica. El santandereano ganó la medalla de oro con récord del torneo, en una jornada más de los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Serrano logró el triunfo en los 100 metros pecho con tiempo de un minuto, 12 segundos y una centésima. Esta presea se une a la plata que ganó en los 50 metros libres, categoría S7, y al bronce que conquistó en los 200 metros combinado, categoría SM7.



No olvida sus comienzos, difíciles por cierto, pues le daba miedo el agua, no le gustaba, le tenía respeto.



“Me gustaba ir a piscinas, pero me daba miedo porque no sabía nadar. Un día mi mamá (Sandra Zárate) me llevó a un curso, me vio Luis Calderón y me invitó a trabajar con él”, dijo este joven, quien sufre acondroplasia (trastorno genético que afecta el crecimiento óseo y es causa de enanismo).



Antes de iniciar en el deporte, su mamá le pagó 10 clases de natación, con el fin de que su hijo adquiriera las habilidades para nadar.



Con años de trayectoria y grandes triunfos sobre sus hombros, Carlos Daniel hace erizar a todos con solo saltar a la piscina, pues parece un delfín que entra al agua a divertirse y a ganar también.



La natación es su vida. Dice que lo ha hecho persona, deportista y un ser humano bueno. Además, le ha permitido sacar adelante a su familia y su vida ha cambiado.



Sus padres, Sandra Milena y Jairo, son su apoyo, las personas por las que está en el deporte, a las que admira y por las que da todo.



El deporte le ha dejado grandes personas en su vida, una de ellas es Nelson Crispín, otro astro de la para natación colombiana que poco a poco se ha convertido en su hermano y quien en la misma jornada logró una medalla de plata y llegó a cuatro en estas justas en las que Colombia ocupa el lugar 23 en la tabla general y en la que puede escalar.



