Carl Lewis explota tras eliminación del relevo 4x100 de EE. UU.

El relevo estadounidense del 4x100 metros masculino de atletismo quedó eliminado en las series de la prueba en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, este jueves, consumando una gran sorpresa y enfadando al mítico Carl Lewis, que consideró la actuación "una vergüenza total".

El 'Team USA' alineaba a varias figuras en su particular "Dream Team", con Trayvon Bromell (el hombre más rápido de la temporada en los 100 metros), Fred Kerley (subcampeón olímpico en 100 m), Ronnie Baker (quinto olímpico en 100 m) y Cravon Gillespie. Sin embargo, su tiempo de 38 segundos y 10 centésimas apenas les permitió ser sextos en su serie.



"No hemos hecho nuestro trabajo hoy. No hay excusas", admitió Kerley. Tras la serie, Carl Lewis (60 años), nueve veces oro olímpico y ocho veces campeón mundial, cargó contra el equipo estadounidense por esta eliminación.



"El equipo de Estados Unidos lo hizo todo mal en el relevo masculino", empezó el mítico atleta en su mensaje de Twitter.



"Estaba claro que no había liderazgo. Fue una vergüenza total y es completamente inaceptable que un equipo de Estados Unidos parezca peor que unos chicos de la AAU (Unión Atlética Amateur)", añadió.



Dos de los oros olímpicos y tres de los mundiales de Carl Lewis se dieron como integrante del relevo 4x100 metros de su país. Esta eliminación supone una nueva desilusión para Estados Unidos, que no ha ganado por ahora ni un título en Tokio-2020 en esprint (100 y 200 metros), ni en categoría masculina ni en la femenina.



No tuvieron sin embargo problemas para clasificarse a la final las chicas de Estados Unidos en sus series del 4x100 metros, donde también avanzaron las otras favoritas (Gran Bretaña, Jamaica).



AFP