‘Lo mejor que me ha podido pasar en mi vida’: Carapaz tras su triunfo

"Es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida", declaró el ecuatoriano Richard Carapaz, este sábado, tras lograr la segunda medalla de oro olímpica en la historia de su país al imponerse en la prueba de ciclismo en ruta.

"En mi país ahora estarán locos porque es el segundo oro de su historia. Hemos esperado 24 años. Es especial porque es la primera medalla en este deporte, el ciclismo, y ahora creo que es el más seguido", explicó el corredor de la poderosa formación Ineos.



Carapaz, que igualó el oro que logró el ecuatoriano Jefferson Pérez en los 50 kilómetros marcha de los Juegos de Atlanta 1996, se escapó del grupo de los favoritos a poco más de 20 km.



El ciclista adelantó en 1 minuto y 7 segundos al belga Wout van Aert y al ganador del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar.

La competencia del ciclismo de ruta fue ganada por el ecuatoriano Ríchard Carapaz (centro), la plata quedó en poder de Wout van Aert y el bronce se lo colgó Tadej Pogacar. Foto: AFP

"No tenía un equipo como otros, éramos solamente Johnny (Jonathan Narváez) y yo. Teníamos la confianza, tenemos mucha experiencia de haber corrido en Europa. El puerto final fue el momento más complicado, se empezó a subir muy rápido, hubo ataques, tuvimos que ser pacientes para que se hiciera la selección y esperar el momento bueno", relató.



El ciclista de 28 años elogió a su compañero, el estadounidense Brandon McNulty: "Creo que he tenido un muy buen compañero de escapada (el estadounidense Brandon McNulty). He aprovechado que él rodaba muy bien en el llano y en el momento en el que hemos visto que teníamos 20 segundos sabíamos que estaban en juego las medallas”.



Así mismo, recordó los últimos momentos de la competencia: "Cuando llegaba estaba pendiente de si tenía el tiempo suficiente para poder ganar. Tenía mis dudas porque había mucha gente buena por detrás. Al final tenía buenas piernas y los 30 segundos que tenía los he mantenido. Los últimos seis kilómetros los he hecho a tope porque sabía que podía llegar".

Finalmente, Carapaz se dio el lujo de entrar en solitario en meta y levantar los brazos como el primer latinoamericano que gana la medalla de oro en ciclismo en ruta: "Ha sido un momento increíble. Se lo dedico a mi país, hay que creer. He trabajado mucho para llegar aquí, estoy disfrutando, es algo muy grande para mí. Simplemente gracias por el apoyo", concluyó emocionado.

