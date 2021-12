Su nombre en sí ya es una marca de su talento: Caeleb, de origen hebreo, significa ‘audaz’. Y de eso tiene mucho Caeleb Dressel, el mejor deportista de 2021 para EL TIEMPO: en un año de Juegos Olímpicos, retrasados por culpa de la pandemia de covid-19, el ‘águila de Florida’ se colgó cinco medallas de oro. Eso sí, perfeccionista como es, quedó con ganas de colgarse más.

Dressel consiguió en Tokio 2020 las preseas doradas en las pruebas de 50 y 100 metros estilo libre, 100 metros mariposa y en los relevos de 4 × 100 libre y 4 × 100 m estilos. Y, con apenas 25 años, todavía tiene mucha cuerda para superar lo hecho por otra figura de la natación mundial, su compatriota Michael Phelps. Ya tiene siete oros olímpicos, con los dos que ganó en relevos en Río 2016.



“Tuve una gran experiencia de aprendizaje en Río. Ciertamente, no quedé satisfecho con mis resultados individuales (fue sexto en 100 libre). Pero fue un honor representar a Estados Unidos y espero que mi patria se enorgullezca de estos Juegos”, le dijo Dressel al diario El País de España.

Nadador de cuna

Nacido en Green Cove Springs (Florida), la natación llegó desde la cuna. Su padre, Michael, es veterinario, pero también fue nadador, al igual que sus tres hermanos. Todos tuvieron logros importantes en la escuela secundaria.



Pero fue Caeleb quien empezó a marcar historia. Rompió todas las marcas nacionales sub-15 en 100 y 200 yardas estilo libre, registros con más de dos décadas de antigüedad. Luego, al llegar a la NCAA, siguió dejando huella.



Sin embargo, en 2015 estuvo a punto de abandonar el deporte. Un año antes se sometió a una operación de nariz y eso lo llenó de dudas. Cuando se decidió a volver, lo hizo de manera particular: le envió un mensaje a su entrenador en esa época, Jason Calanog. No tenía ni una sola palabra. Le mandó la foto de una piscina.



La fe en Dios fue lo que lo hizo volver. Y lo hizo en los campeonatos nacionales de 2015, con notables cambios físicos, además de un águila tatuada en el pecho y un mensaje escrito con tinta indeleble en sus pómulos: en el derecho, ‘Isaías’, y en el izquierdo, ‘40:31’.

Caeleb Dressel, nadador estadounidense. Foto: AFP



“Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán”, dice el versículo. Y Dressel dio su propia explicación sobre el mensaje: “Se debe tener fe, la fe hará el camino, con paciencia. Isaías me lo recuerda en todo momento”, explicó.

Granjero y perfeccionista

A diferencia de Phelps, quien tuvo que superar problemas complicados en su entorno familiar, Dressel es un tipo tranquilo. Al haber sido criado en una zona rural, siempre ha tenido animales a su alrededor, de hecho, recientemente compró una granja para vivir allí con su esposa, la también nadadora Meghan Haila, a quien conoció en la secundaria y con quien desarrolló también su carrera como nadador.



Pero Caeleb es muy perfeccionista. Todos los días trabaja para afinar su técnica e investiga sobre qué aspectos puede mejorar.

"Gran parte de la potencia que consigo en la brazada proviene de la rotación del torso y las caderas para convertir eso en energía cada vez que coges el agua". FACEBOOK

“De ninguna manera tengo todo resuelto. Gran parte de la potencia que consigo en la brazada proviene de la rotación del torso y las caderas para convertir eso en energía cada vez que coges el agua. Cada parte del cuerpo desempeña un papel importante en la brazada. Eso es lo divertido del deporte. Que siempre te presenta un nuevo reto y un nuevo interrogante”, dijo Dressel en una entrevista con el diario español El País durante los Juegos de Tokio.



Ese perfeccionismo lo ha llevado a explorar, además, técnicas de otros deportes. Uno de los aspectos en los que saca ventaja es la fuerza con la que empieza las pruebas, con una técnica que le permite, de entrada, ir al menos medio metro delante de sus rivales. Dressel afirma que eso lo aprendió del atletismo.



“Veo videos de atletismo con bastante frecuencia y creo que hay muchas similitudes entre la natación y los saltos, o las salidas en las carreras de velocidad. He hablado mucho con Grant Holloway y otros atletas de los Gators. Sus consejos me han ha ayudado a mejorar en el agua”, explicó.



En la misma entrevista, Dressel habló de su fortaleza en las piernas, otro factor que le permite sacar mucha ventaja. Y sorprendió con la siguiente respuesta: “Nunca aíslo grupos musculares. Con Matt de Lancey, mi entrenador de fuerza, hemos trabajado juntos durante siete años y nunca hemos seguido un programa de piernas o de brazos. Tienes que fortalecer todo el cuerpo al mismo tiempo”.



La comparación con Phelps es inevitable, pero a Dressel no le gusta. Experto en las pruebas de velocidad, quiere seguir aprendiendo. Ya tiene siete oros olímpicos, cinco de ellos en un 2021 inolvidable, y ahora le apunta a París.



