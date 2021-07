'Volveremos fuertes': Cabal y Farah, tras su eliminación en Tokio

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se despidieron de los Juegos Olímpicos, al caer en los cuartos de final.

(Le puede interesar: Pajón comienza la carrera por el tercer oro en Juegos Olímpicos)



Tras perder contra los neozelandeses Marcus Daniell y Michael Venus por 6-3, 3-6 y 10-7, los colombianos analizaron el juego y el resultado.



"Muy apretado, los cuatro jugamos bien y por eso fue un buen partido y cuando se definen en ‘supertiebreak’ es al que más le salgan las cosas en su momento y no fue a nuestro favor…", dijo Farah a Caracol Sports.



Por su parte, Cabal analizó: "Sacan ventaja en el primer set pero fueron tres devoluciones que entraron, es el tipo de juego de ellos, los conocemos hace mucho, después en el partido metieron pocas... Queda el sinsabor porque se hacen las cosas bien y no se nos dio… es así”.

(Lea además: Olímpicos: Mercedes Pérez perdió por nervios, dice su entrenador)



Farah aprovechó para enviarle un mensaje a todos los colombianos. “Uff, el mensaje que quiero dar es que si están niños viendo, que a veces nos centramos mucho en ganar y todo mundo quiere un oro, pero al final es poner el esfuerzo, las ganas a través de todos los días y si logras hacer eso sales ganador de la cancha. Me voy triste, le decía a Sebas, nos vamos tranquilo porque pusimos todo y al final es eso, el mensaje es ‘date el chance de llegar, de estar acá y si no sale, los planes de Dios son perfectos'. Todo toca dejarlo en sus manos, no era para nosotros, pero vamos a seguir luchando y ojalá en tres años se nos dé”.



Luego agregó, sobre el futuro: "Ahorita toca sentar cabeza, tomar decisiones con cabeza fría, no es momento de hablar, el calendario sigue: US Open, Masters mil, Copa Davis, así por encima… Hay que sentar cabeza y planear un buen calendario y dar todo.



Al final, los tenistas manifestaron: "Gracias, Colombia. Volveremos fuertes".



DEPORTES