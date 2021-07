Juegos Olímpicos: DeChambeau, baja en el golf por covid-19

El golfista estadounidense Bryson DeChambeau, campeón del Abierto de Estados Unidos de 2020, quedó fuera del equipo que competirá la semana próxima en los

Juegos Olímpicos debido a un positivo por covid-19, informó este domingo el circuito PGA

DeChambeau "no podrá competir en los Juegos Olímpicos tras dar positivo por COVID-19", dijo el circuito en un mensaje de Twitter.



El lugar del californiano, número seis del ranking mundial, lo ocupará Patrick Reed, número 13, que será el único miembro de la selección estadounidense que ya compitió en Río-2016.



La participación del musculoso Dechambeau en Tokio era muy esperada ya que su poderoso rango de acción podría causar estragos en el gigantesco trazado de 7.447 yardas (6.800 metros) y par-71 del Kasumigaseki Country Club.



El estadounidense, de 27 años, no dejó una gran impresión en el reciente Abierto Británico (puesto 33) y en realidad todavía no ha brillado como en su dominante triunfo en el Abierto de Estados Unidos de 2020, su único título de 'Grand Slam'.



AFP