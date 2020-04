¿Mujer araña? Así entrena para Olímpicos en su casa una escaladora

Brooke Raboutou es una escaladora estadounidense, que está en cuarentena en su casa, pero que no deja pasar el tiempo y siempre hace rutinas de entrenamiento.

Raboutou nació el 9 de abril del 2001, en Boulder, Colorado, Estados Unidos, y como no puede practican en los muros de escalada, pues ‘acondicionó su casa para eso.



No es raro verla escalando por las paredes o en la cocina tratando de superar los muros, como lo demuestra el video que subió a sus redes sociales.



"Tengo la suerte de tener un muro y estoy muy agradecida por ello en tiempos difíciles como este. Sé que no muchas personas tienen la fortuna de contar con eso en su casa, pero hay otras formas de entrenar en el hogar y divertirse", escribió Raboutou en Instagram, atleta que ya tiene su cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio.



