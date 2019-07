El boxeo colombiano, con opciones de oro en las finales

Hace cuatro años, en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, los boxeadores colombianos llegaron a dos finales solamente, pero en las justas de Lima, Perú, serán cuatro los que tengan esa opción de ir en busca del primer puesto en su categoría: Yuberjen Martínez, Ingrit Valencia, Jessica Caicedo y Cristian Salcedo.

En Canadá la delegación nacional obtuvo dos platas y tres bronces, ahora el crecimiento está asegurado y la cosecha de metales también.

“En Toronto me fui en blanco porque era muy nueva y se ha visto el progreso en estos años y me puse la meta de subirme al podio y ya estando en la final no quiero otra medalla diferente al oro”, aseguró la vigente subcampeona mundial de boxeo, Jéssica Paola Caicedo, quien el martes pasado se deshizo de la canadiense Tamara Thibeault para acceder el combate final y se medirá contra Naomi Graham, de Estados Unidos.

Martínez venció a Kevin Arias, de Nicaragua, y busca su primer medalla de oro en estas justas, por en los Juegos pasados terminó en la quinta casilla. “Hace cuatro años no pude subir al podio, hoy ya mejoramos el resultado porque aseguré la medalla de plata, pero voy por el oro, porque para eso nos hemos preparado, porque conozco al rival, ya le gané y espero plantear una buena estrategia”, precisó el abanderado colombiano, que enfrentará en el combado decisivo a Oscar Collazo de Puerto Rico.



Íngrit Valencfia viene de una recuperación en su mano derecha. La pugilista nacional se enfrentará por el oro a la estadounidense Virginia Fusch, en la categoría de los 51 kilos. “Mi rival fue bronce en el Mundial. Es fuerte, pero hay que salir a pelear, yo también vengo preparada a pesar de que llevo tres meses de mi cirugía y sigo en recuperación, me siento preparada y con toda la actitud para ir por el oro”, dijo Ingrit Valencia.



El primero de los colombianos en acción será Cristian Salcedo en la división de los súper pesados de más de 91 kilogramos contra el cubano Dainier Peró, de sólo 19 años de edad.



El viernes se cerrará el cartel del boxeo panamericano con la presencia de los otros tres colombianos. Yuberjen será el encargado de abrir el programa en la división de los minimosca de menos de 49 kilogramos, para enfrentar al puertorriqueño Óscar Collazos, a quien ya le ganó.



La segunda final del viernes será en el sexto turno, con la presencia de Valencia, mientras que el cierre del campeonato de boxeo tendrá el duelo de la medallista de bronce mundial del 2018, la estadounidense Naomi Graham, contra la actual subcampeona mundial, la colombiana Jéssica Paola Caicedo.



“Vamos a tener unas finales muy parejas, en las que cada deportista va a sacar lo mejor de sí, todo su repertorio técnico y táctico, ya la preparación está y sólo necesitamos que los deportistas entren concentrados a cada pelea”, Raúl Ortiz, entrenador de la Selección Colombia de Boxeo.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO a Lima, Perú

@lisandroabel