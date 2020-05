Bolivarianos de Valledupar, en 2022; Panamericanos Juveniles, en vilo

Colombia tiene dos eventos importantes para el 2021, los Juegos Bolivarianos de Valledupar y los Juegos Panamericanos juveniles, certámenes que, en este momento, son noticia.

Ernesto Lucena, ministro del Deporte, le confirmó a EL TIEMPO este jueves que los Bolivarianos se disputarán en el 2022 y que la realización de los Panamericanos depende de una decisión de varios interesados.



“Hemos estado hablando de Panam Sport, la idea es sostener los Panamericanos de Cali a septiembre de 2021 y correr los Bolivarianos para 2022. Son eventos importantes para la reactivar el sector, claves para el país y las regiones”, dijo Lucena.



Y agregó: “Todo depende mucho de lo que pase en las próximas conversaciones en el Congreso, con el presupuesto del 2021. Panam Sports espera una respuesta nuestra el próximo 30 de agosto, para saber si seguimos adelante o no. Ojalá el presupuesto del Ministerio para ese tipo de eventos no se congele ni sea recortado y podamos seguir adelante”.



La posibilidad de que el Ministerio tenga que recortar el presupuesto para el próximo año debido a la emergencia económica que vive el país es real, por lo que los Panamericanos se pueden afectar.



“Con el fondo de emergencias tenemos que procurar es que esos recursos vayan a salud y obras sociales. Si hay necesidad de no hacerlos, es una decisión que se tomar con todas las partes: ejecutivo, legislativo y sectores del deporte”, concluyó Lucena.



