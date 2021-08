Lorena Arenas y Anthony Zambrano piden respeto por el caso Bernardo Valoyes

Sigue la polémica por el caso de Bernardo Valoyes. El deportista, que tuvo que abandonar los Juegos Olímpicos de Tokio sin llegar a competir, fue el motivo por el cual se ventiló la inconformidad de varios atletas nacionales con la Federación Colombiana de Atletismo mientras se desarrollaron las justas.



También puede leer: (Las pérdidas millonarias para el Barcelona por la partida de Messi)

Valoyes habría sido maltratado por el presidente de la Federación, Ramiro Varela, debido a su lesión, le habrían pedido sus uniformes de competencia, viáticos y que se retirara de la villa olímpica en Tokio al no poder competir en los 200 metros.

Ramiro Varela, recuerden ese nombre es el presidente de la Fedeatletismo Colombia, quiso sacar a Bernardo Valoyes porque este último se lesionó y según el enviado de #PelaezdeFranciscoenLaW en Tokio, @alejomunevar

se enfrentó a @tripleCIbarguen y @AZambrano400 , tuvo que mediar — GIO HERNÀNDEZ (@metamorfosis38) August 3, 2021

"Lo que pasó con Bernardo... hay cosas que no apoyo, él dice que se lesionó entrenando. Si Ramiro (Varela, presidente de la Federación) le quitó los viáticos, los uniformes, si lo sacó de la villa... queda mal porque Bernardo también le ha dado alegrías al país. Bernardo me llamó y le dije 'no le dé los uniformes'. Me rebelé, que como así, si yo vine a ganar una medalla. Solucionaron el problema", comentó Zambrano en su llegada al país este lunes.



Lo invitamos a leer: (Colombia: Tokio es historia, viene París, ¿qué queda?)



Mientras tanto, la última medallista colombiana en Tokio, Sandra Arenas, pidió respeto para todos los atletas.



"Merecemos respeto, esas cosas del presidente de nosotros, por unos uniformes, es vergonzoso", dijo.



DEPORTES